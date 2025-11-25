Ser mujer en Zamora: el derecho a vivir sin miedo

"¿Cómo podemos las mujeres vivir sin miedo cuando nos matan por ser mujeres?". Esa pregunta formulada por la Coordinadora Feminista de Zamora en la concentración del 25N en la Plaza Mayor tiene una obvia respuesta.

Máxime tras recordar el "catálogo de asesinos" que incluye hombres de todas las clases sociales y trabajos, tras ver "la falta de empatía permanente hacia las víctimas y la justificación constante de los agresores" o tras comprobar que hay representantes públicos con discursos, cada vez con mayor aceptación, que niegan la violencia machista.

Pero frente a los temores que despierta esa lacra social y la falta de concienciación, la Coordinadora Feminista ha abogado por denunciar, pedir justicia, gritar lemas que ponen blanco sobre negro como el de "no murió, la asesinaron" y estar unidas "porque si tocan a una respondemos todas, porque si estamos unidas no tenemos miedo, porque tenemos derecho a vivir sin miedo".

A la izquierda, concentración de CSIFy a la derecha de UGT y CC OO de Zamora, con motivo del 25N. | ALBA PRIETO

Ese mensaje ha sido respaldado este martes por unas cuatrocientas personas en una concentración del 25N que, frente a la oscuridad de la noche y de la violencia machista, ha teñido e iluminado de morado la Plaza Mayor.

También se han escuchado palabras poéticas para recordar a las mujeres del mundo que peor lo pasan, como las palestinas, y han resonado en el ágora de la ciudad las voces y los acordes de "Canción sin miedo", de Vivir Quintana. Todo un himno feminista de Zamora cantado por partida doble para concluir la concentración con la que responder a lo que no tiene equidistancia, al machismo y sus formas de violencia.

Interpretación de «Canción sin miedo» en la Plaza Mayor.

Eso, bajo el frío de la noche para concluir una jornada en la que, por la mañana, los sindicatos CCOO y UGT se han concentrado en la plaza de Alemania y, aprovechando la celebración del 25N, han hecho balance de la situación de violencia de género en el ámbito laboral. En la provincia, tal y como marca la normativa, todas las empresas de más de cincuenta trabajadores cuentan con Planes de Igualdad que incluyen protocolos frente a la violencia hacia las mujeres y el acoso sexual que puedan sufrir en el ámbito laboral.

Ser mujer en Zamora: el derecho a vivir sin miedo

El problema es que no hay estadísticas provincializadas de los casos de este tipo que puedan darse en el trabajo. Eso impide que pueda visibilizarse más la situación. Como casos concretos, UGT tiene conocimiento de uno que se ha dado en Zamora, ha recibido apoyo jurídico de la organización sindical y está ya en el Juzgado de lo Penal.

Por lo que se refiere a situaciones de desigualdad entre mujeres y hombres en el ámbito laboral, los casos más comunes en Zamora son por cuestiones retributivas, "sobre todo en los puestos de dirección", además de que en esos puestos de mando hay menos mujeres que hombres.

El secretario provincial de CC OO, Jesús Carretero, ha subrayado que la violencia machista "sigue siendo una deuda pendiente de nuestra democracia", como demuestran cifras como la de que cada dos horas se produce una agresión sexual en España o que ha habido en lo que va de año 38 hombres que han asesinado a sus parejas o exparejas, "y esto no es solo una cifra, son vidas truncadas y familias rotas", ha lamentado.

Ser mujer en Zamora: el derecho a vivir sin miedo

Por ello, CC OO se ha comprometido a trabajar para "prevenir, detectar y acompañar" a las víctimas de violencia machista y ha reclamado que los Poderes Públicos refuercen la labor de prevención y atención en ese ámbito. También ha expresado "toda nuestra firmeza contra los discursos negacionistas que lo que plantean son riesgos en los avances y en los derechos de las mujeres".

Encuesta

En los problemas en el ámbito laboral también ha incidido el sindicato CSIF de Zamora, que ha recordado que en una encuesta aleatoria realizada a nivel nacional a mil personas que trabajaban en la Administración General del Estado, el 20% admitió conocer en su entorno laboral al menos a una mujer víctima de violencia de género. "Estos resultados deben ser un punto de reflexión para elaborar estudios en todas las Administraciones, que sirvan como referente en la lucha contra la lacra social y laboral que es la violencia contra la mujer, y que evidenciará que son muchos miles las mujeres que la sufren", han señalado desde CSIF.

Denuncias

El PP de Zamora también ha celebrado un acto temático con Mujeres en Igualdad y Afamer en el que han constatado que la violencia machista "continúa siendo una realidad dolorosa y cercana, también en nuestra provincia".

Ha recordado que en octubre se registraron en Zamora 55 denuncias por violencia de género, un 23% más que en el mismo mes del año anterior y que en el segundo trimestre del año los juzgados de Zamora recibieron 89 denuncias penales de violencia de género, cifras que demuestran que la violencia machista "no es un problema lejano, sino una realidad que afecta a nuestras vecinas, amigas y compañeras de trabajo, y ante la que no podemos permanecer indiferentes".

Además, el movimiento feminista 13 Rosas de Zamora ha lamentado que la violencia hacia las mujeres y niñas persista en todos los ámbitos, "desde el hogar, hasta el espacio público y virtual". Frente a ello, ha exigido "un compromiso político firme y la dotación de recursos suficientes para la prevención, detección, atención y reparación de las víctimas de violencia machista".

La lucha feminista tiñe de morado la Plaza Mayor de Zamora con motivo del 25N / Alba Prieto

Del mismo modo, ha reclamado una educación en igualdad de género, que se garantice que cuando una mujer denuncia "el sistema responda de manera diligente y solidaria" , que se visibilicen todas las manifestaciones de la violencia, se fomente la denuncia y haya un "tratamiento informativo ético y responsable por parte de los medios de comunicación".

Reivindicaciones para un 25N que habrá cumplido su finalidad si este día el teléfono 016 recibe una llamada más. La violencia de género también se combate desde la denuncia. Sin miedo.