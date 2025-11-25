Una mujer de 35 años, herida tras una colisión en una de las principales avenidas de Zamora

Después de varios días de lluvias y tiempo desapacible en Zamora, este martes estaba siendo mucho más tranquilo, un hecho que no se ha traducido en las carreteras de la provincia y las calles de la capital. El segundo incidente de relevancia ha tenido como protagonista la avenida Requejo, lugar donde se ha producido el choque entre dos turismos. Según han informado fuentes del 112 Castilla y León, la colisión se produjo a las 14:29 horas, cuando varios usuarios de esta vía han informado de lo ocurrido a la altura del número 42, punto en el que una de las principales avenidas capitalinas confluye con las calles Alto de los Curas y Aragón.

Una vez recibida la alerta en el centro de operaciones del servicio 112 Castilla y León, se ha notificado el accidente a la Policía Municipal de Zamora, a la Policía Nacional y a Emergencias Sanitarias - Sacyl. Desplazados hasta el lugar, se ha confirmado que una mujer de 35 años requería asistencia sanitaria debido a los dolores que sufría en una mano como consecuencia de la colisión entre los dos vehículos implicados. Asimismo, se ha confirmado también que la herida no ha perdido la consciencia en ningún momento. Por el momento, se desconocen las causas de este accidente, que se suma al ocurrido menos de una hora antes en la N-630 a su paso por Roales del Pan.