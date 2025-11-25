Un millón de euros en alumbrado: todas las zonas de Zamora que lo renuevan

La Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Zamora ha aprobado este martes el expediente de contratación para la renovación de la instalación de alumbrado público exterior en varias zonas de la ciudad. En concreto, las zonas en las que se va a actuar son el parque de las Viñas, el bulevar y la plaza de La Marina, la avenida Príncipe de Asturias, el parque de la Marina, la calle Santiago Alba Bonifaz, la circunvalación de Zamora entre el Puente de Hierro y la plaza de la Puebla, el parque León Felipe, la calle Obispo Acuña, la calle Candelaria Ruiz del Árbol y el polígono de los Llanos.

La inversión global asciende a prácticamente un millón de euros, ya que el importe exacto es de 999.931,88 euros.

Una vez aprobado el expediente de contratación, el Ayuntamiento publicará próximamente el anuncio de la licitación en la Plataforma de Contratos del Sector Público para que puedan concurrir las empresas interesadas, que contarán con 26 días naturales para presentar ofertas una vez vez hecha la publicación.

La Junta de Gobierno local de Zamora ha aprobado también el proyecto modificado de la pavimentación de aceras de la avenida del Nazareno de San Frontis y la calle de Entrepuentes, por un importe de 53.909,46 euros, lo que supone un incremento del 14% respecto al proyecto inicial.

Además, el Ayuntamiento ha aprobado este martes en ese órgano municipal subvenciones a la Fundación Rei Afonso Henriques para la creación del observatorio del paisaje cultural, para desarrollar la candidatura de Patrimonio Mundial de la Unesco "Zamora Paisaje Cultural", por importe de 80.000 euros; a la Confederación de Organizaciones Zamoranas de Empresarios de Zamora, CEOE-Cepyme, para la promoción del comercio local y de proximidad, por importe de 45.000 euros; a Wilma Producciones y Management, para la organización de la Feria Hispano Lusa de la Industria Musical 2025, por importe de 40.000 euros; y a la Fundación Zamorarte para el desarrollo del programa de acogida de turistas en iglesias románicas de la ciudad, por importe de 25.000 euros.

También se han aprobado ayudas a la Fundación Escuela Internacional de Industrias Lácteas para el fomento del desarrollo económico de la ciudad colaborando con entidades públicas y privadas, por importe de 20.000 euros; a la Asociación de Industriales del Mercado de Abastos-Azima para el desarrollo de actividades de promoción durante la Navidad, por importe de 15.000 euros.

Igualmente, se ha aprobado en Junta de Gobierno el padrón de la tasa de suministro de agua, correspondiente al quinto bimestre, con un importe total de 716.139,63 euros, correspondientes a 42.031 recibos.

Por último, en cuanto a las licencias urbanísticas, se ha concedido una prórroga de seis meses para la reanudación de las obras de sustitución de cubierta, reconstrucción del muro y reparación de la fachada de un inmueble situado en la plaza de Santa Lucía, y la aprobación de licencia para proyecto básico y de ejecución de construcción de vivienda unifamiliar con garaje y piscina en calle Agustín Moreno con calle Juan Ruiz de Alarcón.