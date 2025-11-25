Jesús Losada, coordinador de las jornadas «De la poesía a la esperanza» en Zamora: "La poesía ahora mismo es un espacio de resistencia"

El poeta Jesús Losada ha diseñado el programa de las jornadas «De la poesía a la esperanza», una propuesta cultural paralela a la muestra de Las Edades del Hombre.

¿Cómo nacen estas jornadas?

Surgen a raíz de una conversación de carácter cultural con el obispo de Zamora, Fernando Valera, el pasado mes de enero tras mi regreso de un encuentro internacional de poesía en el Vaticano, donde participé invitado por José Tolentino de Mendonça, el cardenal que dirige el dicasterio de Educación y Cultura. Forjamos la idea de crear unas jornadas literarias desde la poesía como herramienta hacia la esperanza, dado que la esperanza es el lema de la muestra de Las Edades del Hombre.

¿Qué criterio ha seguido?

Que hubiera una serie de autores de distintos credos para poner en conjunto la idea de la esperanza vista desde distintas ópticas. Son unas jornadas internacionales porque vendrán poetas de alto nivel. Serán el miércoles 26 y el jueves 27 de noviembre, con entrada libre en el Teatro del Seminario. Será una primera edición y tendrá continuidad en 2026.

Programa

¿Quién la inaugura?

La conferencia magna del primer día será a cargo de Carmelo Guillén Acosta, poeta, profesor, director de la colección Adonais, sobre "La poesía y la salvación". Después habrá una mesa redonda titulada "La poesía perfecciona el mundo", en las que intervendrán el poeta Antonio Colinas, conocido por todos nosotros; Rosa Alice Branco, una de las poetas ahora más importantes del panorama contemporáneo de la poesía portuguesa, y Gastón Saint-Fleur, un profesor y poeta de Haití.

El segundo día, ¿quiénes intervendrán?

Tras la visita a Las Edades de la mañana, por la tarde habrá una conferencia magna titulada "Belleza entre las ruinas: teología de la esperanza para tiempos desesperados", de Antonio Praena, un fraile dominico, profesor de teología de la Universidad Católica de Valencia y uno de los poetas españoles contemporáneos con una poesía verdaderamente cargada de belleza. Y una segunda mesa redonda centrada en "Poesía, belleza y esperanza", en la que estará Indran Amirthanayagham, un poeta de Ceilán que actualmente vive en Washington y que ha sido agregado cultural en distintas embajadas; Asunción Escribano, excelente poeta y catedrática de Lengua y Literatura de la Pontificia de Salamanca, y Carlos Aganzo, escritor, poeta y periodista también. La clausura combinará la música y la poesía con Luis Ramos de la Torre y Ana Castro.

Presentación de las Jornadas Internacionales “De la poesía a la esperanza” / José Luis Fernández / LZA

Las jornadas unen la poesía, un arte un tanto minoritario, y la religión, que tampoco atraviesa uno de sus mejores momentos.

En las jornadas en ningún lado aparece la etiqueta de "religión". Es más un estado de pensamiento porque todos los hombres somos religiosos o espirituales, al menos. La poesía destila espiritualidad. Ahora el disco nuevo de Rosalía está teniendo una gran repercusión porque es un disco que rompe absolutamente con todo. Llegará un momento de ruptura con todo este desgaste que estamos viviendo de este mundo y llegará un momento en el que la capacidad del hombre como ser espiritual esté por encima de todo lo que se está viviendo a niveles materiales. La poesía ahora mismo es un espacio de resistencia, es un altavoz para decir lo que no se está diciendo. La poesía es una herramienta útil y versátil que es importante para salir de este marasmo en el que vivimos. Es sanadora y salvadora, estoy convencido. Además, te acerca la belleza a la que todos somos receptivos.

Futuro

Aludía a una segunda edición, ¿en qué aspectos ahondarán?

Las Edades prosiguen en el 26 y la idea pasa por unas segundas jornadas con la esperanza vista desde otros autores, con otras vertientes u otro tipo de confesiones distintas a las que ahora participan.

¿Podría convertirse en una cita bianual o quizá anual?

Esa es el planteamiento que se maneja desde el Obispado y sería muy interesante que se sumaran otras instituciones.