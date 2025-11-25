Intercambio de idiomas en Zamora: estos son los lugares donde puedes practicar.

Los últimos datos estadísticos de población en Zamora revelan que la población ha crecido en parte gracias a la inmigración de otros países. De un tiempo a esta parte, Zamora se ha convertido en una ciudad un poco más políglota, algo que se ha podido sentir incluso en su tejido comercial, con bares, restaurantes y otros establecimientos regentados por población extranjera.

Esto ha permitido los encuentros de intercambio de idiomas, un método gratuito y muy práctico para mejorar las habilidades en el uso de otras lenguas. Este quid pro quo se organiza en algunos bares, restaurantes y asociaciones culturales de la ciudad. Si estás intersado en aprender otros idiomas o se te está atragantando alguna asignatura en otra lengua, esta puede ser tu ocasión para mejorar.

Un usuario de Facebook publicaba en las últimas horas un mensaje en un grupo compuesto por zamoranos e inmediatamente recibió decenas de respuestas sobre dónde poder asistir a estos intercambios de idiomas. Uno de los lugares más citados ha sido la pizzería La bandolera, en la Calle de los Herreros, donde se planifican estos encuentros de vez en cuando. Se puede encontrar más información en sus perfiles en redes sociales.

El bar Batiman, en la Carretera de la Hiniesta, ha sido otro de los establecimientos mencionados por los zamoranos. Al igual que la asociación Peromato, en la Calle Puentica, donde organizan Torre de Babel de varios idiomas. Puedes obtener más información en sus redes sociales o en la propia sede.

Además de estas opciones en Zamora capital, existen multitud de páginas web en las que practicar idiomas hablando con personas procedentes de países de todo el mundo. Portales como Hellotalk o Tandem, por mencionar algunos de ellos, son muy prácticos para hablar lenguas y no dejar que caigan en el olvido a pesar de no utilizarlas en el día a día.