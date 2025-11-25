Un grito al unísono en la Plaza Mayor: "No murió, la asesinaron"

"No murió, la asesinaron. Vivir sin miedo". Este es el lema escogido para la concentración convocada por la Coordinadora Feminista de Zamora con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La Plaza Mayor volverá a ser, a las 20.30 horas, el punto de encuentro para expresar públicamente el rechazo a esta lacra y exigir un mayor compromiso por parte de todos, además de mayores recursos para poner fin a la desigualdad y a la violencia contra las mujeres.

Acto central por el 25N en el que también está previsto una movilización en la plaza de Alemania a las 11.00 horas. La protesta está convocada por las organizaciones sindicales CC OO y UGT de Zamora. Los sindicatos reivindicarán dar "un paso adelante" para conseguir entornos laborales libres de violencias machistas. Convocatoria en la que, además, reiterarán su compromiso con la erradicación de cualquier forma de violencia contra las mujeres haciendo un llamamiento a las trabajadoras y los trabajadores, así como al conjunto de la ciudadanía para combatirlas hasta su total eliminación, tanto de los centros de trabajo como de la sociedad en su conjunto.

Jornada de protesta y visibilización en la que también se ha programado el último de los conciertos del ciclo "Conciertos por la igualdad y contra la violencia de Género", promovido por la Diputación Provincial de Zamora. El recital correrá a cargo de la Banda de Música de Zamora a las 19.00 horas en el Teatro Ramos Carrión. El acto se abrirá con la lectura de un manifiesto, al que seguirá un programa compuesto por seis composiciones: "Xabia", de Salvador Salvá Sapena; "Optimistic Overture", de Manuel Alejandro López Pérez; "La Odisea", de Sara Galiana Sol; "Intermezzo Cavallería Rusticana", de Robert Martin; "Cold Play in Symphony", de Bert Appermont; y "La puerta grande". De Elvira Checa.

La entrada para asistir al concierto es libre, pero se precisa invitación. Los interesados pueden recoger un máximo de dos entradas por persona en la taquilla del Teatro Ramos Carrión por la mañana de 11.00 a 13.00 y por la tarde, a partir de las 17.30 horas. El fin del recital es sensibilizar a la población para acabar con cualquier tipo de discriminación y fomentar la equidad en la relación social entre mujeres y hombres a través de la música y la poesía.