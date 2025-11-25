El Gobierno autoriza una última inversión de 12,5 millones para la segunda vía de Medina a Zamora

Todo a punto para la licitación de la una última inversión de 12,5 millones para la segunda vía de Medina del Campo (Valladolid) a Zamora (bifurcación Coreses) de la Línea de Alta Velocidad a Galicia, según publica este martes la agencia de noticias Ical. El Consejo de Ministros autoriza hoy al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para licitar a través de ADIF el suministro de balasto para el montaje de este segunda vía.

El contrato comprende el suministro de 392.000 toneladas de este material, que es una especie de grava o de piedra machacada que se tiende sobre la plataforma de las vías férreas para asentar y sujetar sobre ella las traviesas. Con esta licitación, Adif ya tiene en contratación todos los materiales necesarios para instalar la segunda vía en este tramo de 66 kilómetros de alta velocidad, en servicio en vía única desde 2015.

Desdoble de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Zamora / Cedida / Ministerio

Vista atrás

Si recapitulamos pasos dados, hasta el momento ya se ha licitado el suministro de 129.000 traviesas monobloque de hormigón para ancho estándar. Además, también está en licitación los desvíos que permiten a los trenes pasar de una vía a otra y los aparatos de dilatación de vía, que preservan el carril de las tensiones generadas por variaciones térmicas. El suministro de carril se adjudicó dentro de un contrato marco para la construcción de distintas nuevas vías de alta velocidad.

Adif ha emprendido los trabajos de despliegue de una segunda vía en el trazado de 66 kilómetros entre Medina del Campo (Valladolid) y Coreses (Zamora) para reforzar la capacidad y operatividad del corredor noroeste de alta velocidad, y que siga respondiendo al aumento de tráfico y de viajeros.

La actuación incluye el montaje de la segunda vía, su electrificación y el despliegue de las instalaciones de señalización, comunicaciones y resto de equipos y sistemas. Los trabajos se han iniciado con el acondicionamiento de la plataforma sobre la que se coloca la vía, ya construida, y trabajos de topografía.