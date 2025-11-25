Universidad
Un experto zamorano en geología marina tranquiliza sobre la posibilidad de impactos de asteroides en la Tierra
El geólogo marino zamorano José Abel Flores acude al Campus Viriato para explicar sus investigaciones sobre los impactos de asteroides en la Tierra
"Impacto de cuerpos extraterrestres en la Tierra" fue la original charla que impartió el geólogo marino zamorano José Abel Flores, profesor del departamento de Geología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Salamanca.
Los asistentes pudieron conocer con un lenguaje muy didáctico cómo han afectado a lo largo de la historia este tipo de catástrofes al planeta, "determinando cambios sustanciales en la vida, con extinciones masivas que acabaron con entre el 60 y el 90% de la población", calculó.
El último de estos sucesos —todavía en estudio— tuvo lugar hace 12.00 años, por lo que Flores tranquilizó al público asistente a la charla en el salón de actos del Campus Viriato de Zamora asegurando que no está prevista ninguna situación parecida en la actualidad a medio y largo plazo.
Meteoritos de pequeño tamaño
"Meteoritos entran todos los días, pero, por suerte, son de pequeño tamaño y, cuando rozan con la atmósfera, se deshacen. Es lo que nosotros vemos como estrellas fugaces. Para que lleguen a impactar, tendrían que ser fragmentos de meteoritos muy grandes", diferenció.
Y es que, aunque existe un cinturón de asteroides y otros cuerpos extraterrestres entre Marte y Júpiter que a veces se salen de órbita, "es muy raro que impacten y causen una grave catástrofe", aseguró. De hecho, existe algún asteroide próximo a la Tierra, "pero la probabilidad de que se acerque mucho al planeta es muy baja, menos del 1%", calculó.
Próximo viaje a la Antártida
Cuando no imparte clases en la facultad, este zamorano se embarca en diferentes proyectos con otros compañeros investigadores, como el que el próximo febrero le llevará de expedición a la Antártida, del que también habló en la conferencia en el campus.
"Allí se ven muy bien esos impactos de asteroides, muy grandes, de casi medio kilómetros", calculó. En esos viajes, su equipo se encarga de sondear el fondo oceánico para buscar esos cráteres.
Distinguir si los cuerpos que se encuentran en el fondo marino provienen de fuera de la Tierra se consigue fijándose en si contienen elementos como el iridio o el platino, que no se producen en la Tierra.
"Además, yo como geólogo marino me centro en la generación de megatsunamis, que podemos controlar cuándo y dónde se produjeron", detalla.
En definitiva, se trata de un trabajo de técnicas combinadas, incluyendo análisis de sedimentos, organismos fósiles y, sobre todo, geoquímica para conseguir la información necesaria en una gran aventura.
