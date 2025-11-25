Las empresas zamoranas esperan mantener o mejorar resultados

La mayor parte de las empresas de Zamora espera mantener o aumentar resultados, frente a una quinta parte que observa el futuro con más pesimismo. Es lo que dice el informe de resultados de la encuesta de confianza empresarial realizada por CEOE Zamora, en la que han participado 51 empresas de la provincia, que han respondido a un cuestionario de 28 preguntas, dentro de las acciones del IV Acuerdo Marco para la competitividad e innovación empresarial de Castilla y León

El conjunto "presenta un perfil de previsión conservador, pero no pesimista: la mayoría espera continuidad operativa, sin deterioro significativo. Existe un grupo relevante que anticipa crecimiento, lo que revela oportunidades de expansión en ciertos sectores o empresas mejor posicionadas".

El segmento más frágil (peores resultados previstos) representa menos de una quinta parte del total. El dato clave: "la percepción empresarial es mayoritariamente estable, con inclinación hacia la mejora, y sin indicios de desplome generalizado".

Facturación y costes

La mayor parte de las empresas de la provincia han mantenido (43%) o incrementado (31%) la facturación lo que indica o bien un comportamiento estacionario o una ampliación de ingresos, reflejando capacidad de recuperación, expansión comercial o mejora de actividad. La cuarta parte del tejido productivo, el 26% presenta facturación inferior, un indicio de contracción parcial, posiblemente ligado a estacionalidad, menor demanda, presión competitiva o factores macroeconómicos.

Presión inflacionaria moderada, pero mayoritaria: el 67% de las empresas reporta incrementos en los costes de aprovisionamiento de hasta un 20%. Esto es indicativo de tensiones en la cadena de suministro, encarecimiento de materias primas o aumento de costes de transporte y energía. El tercio restante no presenta variaciones, lo que puede deberse a estructuras de suministro más estables, contratos a precio fijo, sectores menos expuestos a la volatilidad o mayor capacidad negociadora. Ninguna empresa refleja reducciones de costes.

Márgenes comerciales de las empresas zamoranas / CEOE

Con respecto a los costes laborales prácticamente la mitad de las empresas, un 49%, indican que se han mantenido, un porcentaje similar (48%) de las que afirman haber aumentado hasta un 20%. Solo en el 3% de las empresas los costes laborales han bajado.

Revisión de convenios, incremento del salario mínimo interprofesional SMI o de Seguridad Social y costes indirectos, junto con la escasez de mano de obra en ciertos perfiles son las causas de los incrementos sé, no obstante, “se sitúan dentro de un rango controlado (≤20%), sin registrar tensiones salariales extremas” según el análisis de CEOE.

Márgenes de ganancia y mercado laboral tensionado

Con respecto a los márgenes de ganancia se da un predominio de estabilidad. Más de la mitad del tejido empresarial (55%) mantiene sus márgenes comerciales constantes. Esto indica capacidad de resistencia en precios, pero también posibles limitaciones para la mejora de rentabilidad. El 41% declara menor rentabilidad, lo que puede deberse a un incremento de costes no repercutidos al cliente, presión competitiva en precios, contención a la hora de trasladar la inflación al precio de venta, ajustes promocionales y descuentos comerciales Esta proporción evidencia un entorno de estrechamiento de márgenes, típico en fases de inflación de costes combinada con debilidad de demanda.

Es marginal (4%)las empresas que logra mejorar su margen. Este dato confirma que el contexto no favorece la expansión de rentabilidad comercial y que los casos de mejora responden a situaciones muy puntuales (reajuste de precios, mayor eficiencia, renegociación de aprovisionamientos, cambio de mix de ventas).

En la creación de empleo, la mayor parte de las empresas no espera variaciones, aunque hay un grupo importante de firmas a las que esta pregunta no les afecta porque no tienen empleados. Siete empresas sí incrementaron empleados frente a cuatro que lo redujeron.

El análisis detecta el “elevado peso de empresas sin plantilla, una concentración en el mantenimiento de niveles de empleo e incrementos y reducciones marginales. Esto significa que el empleo no crece de forma significativa, pero tampoco se destruye de manera preocupante. El sistema se mantiene en fase de contención, con pequeños focos de creación.

Las empresas no prevén cambios significativos en su estructura laboral: el 80% mantendrá plantilla mientras solo un 10%, en cada caso, prevé aumentarla o disminuirla.

La necesidad de contratar viene motivada, sobre todo por la sustitución de un empleado que se jubila y por empleo estacional, y en menor medida por incremento de actividad o cubrir bajas o vacaciones. Hay un mayor peso de factores reactivos (jubilaciones, estacionalidad) que proactivos (crecimiento) y signos de renovación generacional obligada, no necesariamente asociada a creación neta de empleo.

Tres de cada cuatro empresarios detectan dificultades para contratar, lo que “evidencia un desequilibrio laboral estructural. La oferta de empleo supera la disponibilidad de candidatos adecuados, la capacidad de las empresas para crecer o renovar plantilla está limitada. Por tanto, se incrementa el riesgo de sobrecarga de personal existente deterioro de productividad y renuncias a proyectos de expansión.

La CEOE concluye que el mercado laboral de Zamora está tensionado, donde la falta de disponibilidad de mano de obra, ya sea por cualificación, cantidad o ajuste a condiciones, se convierte en un freno directo para la actividad empresaria.

La falta de personal limita sobre todo, la competitividad de las empresas, según la mayoría. Las opiniones de las firmas que aseguran que este factor no les limita para nada o que perjudica su crecimiento están a la par. La falta de personal se ha convertido en un factor restrictivo de primer orden, afectando tanto al presente operativo como al potencial futuro de las empresas.

Inversión

Con respecto al entorno inversor, es “moderadamente activo”, con un 53% que aseguran haber invertido y un 47% que no lo ha hecho. Por tanto, concluye la CEOE , “la inversión empresarial no está paralizada, pero sí condicionada por la prudencia y la heterogeneidad económica del tejido productivo.

Una inversión que se vincula sobre todo al “mantenimiento o la necesidad operativa”

Retos de las empresas

El reto dominante es Personal, lo que refleja problemas de disponibilidad de mano de obra, rotación, dificultades para cubrir vacantes o tensiones salariales

En segundo nivel aparece Burocracia, reflejando que los procesos administrativos continúan siendo percibidos como una carga significativa: trámites lentos, regulaciones cambiantes, exigencias duplicadas o exceso de documentación. Este tipo de barreras consume tiempo directivo y ralentiza decisiones de inversión.

Retos de las empresas zamoranas / CEOE

Más abajo, pero aún con valores elevados se sitúan Crecimiento, Costes y Continuidad. Estos tres factores funcionan casi como un trío conectado: las empresas buscan crecer, pero lo hacen en un contexto de aumento de costes y con dudas sobre la estabilidad futura. Es un patrón típico de mercados con alta incertidumbre: intención expansiva, pero prudencia ante el riesgo.

En el rango medio se ubican Competencia, Clientes, Modernización y Digitalización. Esto muestra que las compañías reconocen la necesidad de transformarse, atraer clientela y diferenciarse, pero no lo viven como su principal urgencia. Son áreas importantes, pero no críticas.

Finalmente, Pérdidas y Pagos y Morosidad reflejan tensiones financieras moderadas, pero no generalizadas. No son el problema central, aunque sí afectan a determinadas empresas o sectores concretos. El mensaje global del gráfico es claro: el corto plazo está condicionado por tres grandes núcleos de presión, recursos humanos, cargas administrativas y costes, mientras que los objetivos de transformación (digitalización, modernización) quedan en un segundo plano, no por falta de importancia, sino porque la capacidad operativa y financiera está absorbida por cuestiones más inmediatas.

Preocupaciones de las empresas

Las variables con mayor grado de preocupación, aparecen como las más críticas, superando ampliamente las respuestas de menor preocupación: Coste de las materias primas, incremento de costes energéticos, elevada presión, inflación, dificultad para encontrar trabajadores, escasez de materias primas, excesiva burocracia y caída del consumo

Con valoración mayoritariamente negativa (84%), la suma de las respuestas “mala” y “muy deficiente” indica que más de 4 de cada 5 empresas consideran insuficiente la calidad de las infraestructuras y servicios. Las empresas aprecian déficits en ámbitos como: conectividad terrestre o digital, servicios logísticos, infraestructuras básicas (agua, energía, transporte), administración y servicios públicos de apoyo empresarial. Y sugiere consecuencias tales como: menor competitividad territorial, barreras al crecimiento empresarial y dificultades para atraer inversión o talento

Este diagnóstico, indica CEOE "apunta a la necesidad de intervención pública, inversión estructural y mejora de servicios, si el objetivo es sostener o incrementar la capacidad económica y competitiva del territorio".

Entre los factores que limitan el crecimiento local destacan los empresarios la despoblación. "Este factor actúa como una restricción estructural capaz de condicionarlo todo: reduce mercado, limita mano de obra disponible, dificulta la sucesión empresarial y empuja a la baja la demanda de servicios. Su peso desproporcionado implica que el resto de medidas de dinamización tienen menos efecto si no se aborda primero esta base demográfica".

Preocupaciones de los empresarios zamoranos / CEOE

El segundo grupo de limitadores incluye el envejecimiento, falta de relevo generacional, falta de dinamismo económico y carencias en el apoyo institucional. Son factores que funcionan de manera acumulativa: no bloquean por sí solos, pero sí refuerzan la inercia negativa creada por la pérdida de población, creando un entorno menos propicio para el emprendimiento y la inversión.

Sin embargo, solo una cuarta de las empresas indica estar afectada por la coyuntura internacional en su actividad económica, lo que Esto sugiere bajo nivel de internacionalización, escasa exposición a mercados exteriores o dependencia casi exclusiva de demanda local o nacional o Estructuras pequeñas y poco globalizadas.

La gran mayoría tampoco han tenido que modificar sus cadenas de suministros por las dificultades del entorno geopolítico.

Estos resultados hablan de una economía local con escasa participación en comercio exterior, alta concentración en mercados de proximidad, baja sensibilidad directa a conflictos comerciales, aranceles, bloqueos logísticos, etc.

Lo mismo ocurre con los aranceles de Estados Unidos, que afectan a muy pocas empresas en Zamora.

Previsiones económicas

Con respecto a la previsión de la economía española, un 53% cree que va a ir a peor, frente a un 40% que apuesta porque siga igual y un 7% que considera que va a mejorar.

La previsión empresarial apunta a un escenario macroeconómico dominado por el pesimismo y la incertidumbre, con pocas expectativas de crecimiento y una amplia percepción de que la situación puede empeorar antes de mejorar.

Resumen global

La encuesta muestra un tejido empresarial zamorano caracterizado por su reducido tamaño, predominio de microempresas y fuerte orientación al mercado local. El comercio representa el principal sector económico, seguido de los servicios, lo que denota una estructura productiva poco diversificada y con escasa presencia de actividades de mayor valor añadido. Los resultados evidencian estabilidad en la facturación y el empleo, aunque con márgenes comerciales presionados por el incremento de costes.

El aumento de los costes energéticos, de aprovisionamiento y laborales, junto con la elevada carga fiscal y la inflación, constituyen las principales preocupaciones del empresariado. La dificultad para encontrar personal cualificado se consolida como una limitación estructural, afectando tanto a la competitividad como a las posibilidades de crecimiento.

A pesar de ello, la mitad de las empresas mantiene su capacidad inversora, si bien las inversiones son de carácter principalmente táctico y orientadas a la conservación de la actividad, no a la expansión. El análisis revela un bajo grado de internacionalización: la mayoría de las empresas no se ven afectadas por la coyuntura global ni por los aranceles de EE. UU., lo que confirma una dependencia casi exclusiva del mercado interno.

Por otro lado, la valoración negativa de infraestructuras y servicios refleja debilidades estructurales que condicionan la competitividad del territorio. Finalmente, las expectativas sobre la economía española son mayoritariamente desfavorables: el 53% prevé un empeoramiento y el 40% anticipa estancamiento, reflejando un clima de incertidumbre y prudencia ante el futuro económico.

En conjunto, el diagnóstico señala un tejido empresarial resistente, pero limitado por factores estructurales (tamaño, costes, disponibilidad de personal y calidad de infraestructuras) que condicionan su capacidad de crecimiento y consolidación.