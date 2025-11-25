La clave para la inserción del pueblo gitano en Zamora

El Encuentro Educativo en Abierto organizado por la Fundación Secretariado Gitano volvió a poner sobre la mesa que la formación es el camino más recto para sentirse parte de la sociedad y avanzar de la mano con el resto de los ciudadanos. "El objetivo principal de esta jornada es visibilizar la labor de estos niños, niñas y jóvenes que se van graduando en sus diferentes etapas educativas, tanto Primaria como Secundaria y estudios posobligatorio, lo que siempre es gratificante", reconoce el coordinador territorial de este colectivo, Carlos Fernández.

Este encuentro lleva desarrollándose en Zamora desde 2008. Casi dos décadas después, Fernández reconoce que la transformación es visible. "Está habiendo un cambio real dentro del pueblo gitano y, sobre todo, de su juventud, que busca otras alternativas de vida y de formación", apunta.

Encuentro Educativo en Abierto, organizado por la Fundación Secretariado Gitano de Zamora. / Victor Garrido / LZA

Varios ejemplos de ese camino elegido se pudieron descubrir en la denominada mesa de referentes, donde se dio la voz a jóvenes "que van acabando sus etapas educativas y promocionando muy bien, continuando su formación y trabajando en lo que ellos y ellas han estudiado", valora.

Casos no tan aislados

De este modo, deja de ser un caso aislado el de gitanos que estudian algún grado de Formación Profesional o acuden a la universidad. "La realidad, por suerte, cada vez es más diversa, tal y como es el mundo también", reconoce Carlos Fernández, quien subraya que "la educación es la llave del cambio de la sociedad en general y del pueblo gitano en particular".

La mencionada diversidad se aprecia, incluso, en la propia Fundación Secretariado Gitano. "Somos un equipo cada vez más grande y, también, intercultural al 100%. La mitad somos gitanos, pero la otra mitad de compañeros, no", pone como referencia de este cambio social que se está viviendo en los últimos años.

Encuentro Educativo en Abierto, organizado por la Fundación Secretariado Gitano de Zamora. / Victor Garrido / LZA

Un cambio en el que no solo trabaja —y muy intensamente— la fundación, sino que cuenta con la ayuda de diversas entidades e instituciones. "Somos muchos los actores y actrices que estamos en este proyecto, tanto entidades del tercer sector, por supuesto el pueblo gitano y también las administraciones públicas, con los centros educativos, que tienen una gran responsabilidad en todo esto", enumera el coordinador, quien considera que "entre todos, tenemos la responsabilidad de conseguir que gocemos de una ciudadanía de pleno derecho, que es el objetivo que el final de una educación digna, un trabajo digno y el evitar la precariedad en todos los sentidos".

600 años de historia

Esta edición, el Encuentro Educativo en Abierto adquirió un significado especial, puesto que en 2025 se conmemoran los 600 años de la llegada del pueblo gitano a España, "una oportunidad única para reconocer nuestra historia, nuestras aportaciones culturales y el valor decisivo que tiene la educación par avanzar hacia la igualdad real y efectiva", reiteró el coordinador territorial de la Fundación Secretariado Gitano en Zamora.

De todo ello se habló en este encuentro en el que se reunieron gitanos de todas las edades y que se remató con una chocolatada para finalizar una tarde de convivencia que augura un futuro más igualitario para todos.