Agenda teatral de Zamora: La música y la interpretación copan los teatros de Zamora

El Teatro Principal inicia la semana con interpretación. "Casa- Miento (Bodas sin sangre)" es un monólogo polifónico, una comedia donde una única actriz encarna múltiples personajes utilizando distintos recursos y géneros: teatro de objetos, de texto, de gesto, danza y performance.

Este viaje emocional será el 27 noviembre a 20.30 horas con entradas entre 6 y 12 euros.

El gaitero Carlos Núñez regresa un año más, y van diez, para compartir en esta ocasión con los aficionados a la música de raíz la celebración de 30 aniversario de "A irmandade das estrelas", el disco que marcó un antes y un después en la música tradicional. El músico y su equipo ofrecen dos conciertos el día 28, uno a las 19.00 horas y otro a las 21.30 horas con pases de 10 a 23 euros.

"La verdad", una comedia sobre la infidelidad y las relaciones de pareja llega el sábado 29. En esta versión dirigida por Juan Carlos Fisher el protagonista está encarnado por el popular actor, guionista y cómico Joaquín Reyes. La función tiene entrada entre los 10 y los 18 euros.

"Música Sin Barreras", un proyecto cultural inclusivo y transformador, vive su tercera edición con la implicación de cerca de 30 músicos que se unirán sobre el escenario para ofrecer un repertorio de composiciones originales y estilos variados, fruto de casi un año de trabajo.

El resultado podrá descubrirse el domingo, día 30, a las 18.30 horas con entrada libre.

Entradas

Las entradas pueden adquirirse en la web del liceo municipal o físicamente en la taquilla, de martes a viernes y los días de función de 17.00 a 21.00 horas.

Ramos

Por su parte, el Teatro Ramos Carrión acoge un concierto por parte de Jimenos Band. La formación rendirá tributo a quienes marcaron la historia de la música en España, como Serrat, Aute, Manolo Tena, Víctor Manuel, Carlos Cano, Raphael, entre otros, y promete ser un encuentro inolvidable para varias generaciones. El viaje comenzará el sábado, 24 de noviembre, las 20.00 horas y con pases a 20 euros.

Pases

Las entradas están a la venta en la taquilla, de martes a domingo, de 11.00 a 13.00 y de 17.30 a 20.00 horas, y en el web del liceo dependiente de la Diputación.