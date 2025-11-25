Accidente en Roales por colisión entre dos turismos

El Servicio de Emergencias del 112 informa de un accidente de tráfico ocurrido en Roales, en la carretera N-630, km. 271, en la travesía de la localidad.

El accidente se ha producido por la colisión entre dos turismos que circulaban por esta vía. Se ha solicitado asistencia de una ambulancia para atender un herido que se queja de contusiones, pero está consciente.