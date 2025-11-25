Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Accidente en Roales por colisión entre dos turismos

Circulaban por la N-630 en el momento del choque

Ambulancia de emergencias

Ambulancia de emergencias / JCYL

Vanessa Remesal

El Servicio de Emergencias del 112 informa de un accidente de tráfico ocurrido en Roales, en la carretera N-630, km. 271, en la travesía de la localidad.

El accidente se ha producido por la colisión entre dos turismos que circulaban por esta vía. Se ha solicitado asistencia de una ambulancia para atender un herido que se queja de contusiones, pero está consciente.

