Accidente en Roales por colisión entre dos turismos
Circulaban por la N-630 en el momento del choque
Vanessa Remesal
El Servicio de Emergencias del 112 informa de un accidente de tráfico ocurrido en Roales, en la carretera N-630, km. 271, en la travesía de la localidad.
El accidente se ha producido por la colisión entre dos turismos que circulaban por esta vía. Se ha solicitado asistencia de una ambulancia para atender un herido que se queja de contusiones, pero está consciente.
- La provincia de Zamora registra dos terremotos durante la tarde del miércoles
- El restaurante de Zamora con una estrella Michelin que busca trabajadores
- ¿Guarra qué?': Los cinco pueblos de Zamora señalados por tener el nombre más raro de España
- Los ocho pueblos más bonitos para visitar en Zamora durante tus vacaciones de Navidad
- El mapa de la Zamora rural con los nombres de pueblos más extraños
- La oferta de bares de Zamora se amplía con la reapertura del clásico 'Bar Dativo
- Buscan a los dueños de esta pequeña perrita, aparecida en el centro de Zamora
- El luminoso piso en Zamora con garaje y terraza que será tuyo por 140.000 euros