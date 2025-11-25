25N en Zamora: de las empresas con protocolos contra la violencia sexual al caso que está en el Juzgado de lo Penal

Los sindicatos CCOO y UGT se han concentrado este martes por la mañana en Zamora con motivo de la celebración del 25N y han aprovechado para hacer balance de la situación de violencia machista en el ámbito laboral.

En la provincia, tal y como marca la normativa, todas las empresas de más de cincuenta trabajadores cuentan con Planes de Igualdad que incluyen protocolos frente a la violencia hacia las mujeres y el acoso sexual que puedan sufrir en el ámbito laboral.

El problema es que no hay estadísticas provincializadas de los casos de este tipo que puedan darse en el trabajo. Eso impide que pueda visibilizarse más la situación.

Como casos concretos, UGT tiene conocimiento de uno que se ha dado en Zamora, ha recibido apoyo jurídico de la organización sindical y está ya en el Juzgado de lo Penal por un delito de ese tipo, aunque el secretario provincial de UGT, Juan Escudero, ha evitado dar más detalles sobre ese caso judicializado por preservar la intimidad de la víctima y por protección de datos.

Por lo que se refiere a situaciones de desigualdad entre mujeres y hombres en el ámbito laboral, los casos más comunes en Zamora son por cuestiones retributivas, "sobre todo en los puestos de dirección", además de que en esos puestos de mando hay menos mujeres que hombres. También en lo referente a las horas extras, para hacerlas las empresas suelen recurrir más a los hombres que a las mujeres trabajadoras porque "a ellos se les supone más tiempo libre y menos dedicación a las tareas domésticas o familiares", ha explicado Escudero.

Por su parte, el secretario provincial de CCOO, Jesús Carretero, ha subrayado que la violencia machista "sigue siendo una deuda pendiente de nuestra democracia", como demuestran cifras como la de que cada dos horas se produce una agresión sexual en España o que ha habido en lo que va de año 38 hombres que han asesinado a sus parejas o exparejas, "y esto no es solo una cifra, son vidas truncadas y familias rotas", ha lamentado.

Contra los discursos negacionistas

Por ello, CCOO se ha comprometido a trabajar para "prevenir, detectar y acompañar" a las víctimas de violencia machista y ha reclamado que los Poderes Públicos refuercen la labor de prevención y atención en ese ámbito. También ha expresado "toda nuestra firmeza contra los discursos negacionistas que lo que plantean son riesgos en los avances y en los derechos de las mujeres".