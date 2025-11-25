25N en Zamora: casi 300 víctimas en alerta, con 147 menores a su cargo

Cerca de 300 mujeres zamoranas están en alerta, tanto ellas como los policías encargados de velar por su seguridad. Son las víctimas que figuran actualmente en el sistema VioGén en la provincia.

El último informe con datos actualizados a finales del mes pasado, pone de relieve que se contabilizan un total de 298 casos activos en Zamora en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género. El fenómeno de la violencia machista tiene además una segunda pata, la de la violencia vicaria que en ocasiones ejercen los maltratadores contra los hijos de la víctima. Por ello, en el protocolo VioGén se incluye también a 147 menores a cargo de esas casi 300 mujeres que figuran en el sistema.

La estadística también refleja los casos considerados de especial relevancia, que son 34, de los que 30 son de riesgo medio y los otros cuatro de riesgo alto, sin que a 31 de octubre de 2025 se contabilizara en Zamora ningún caso activo calificado de riesgo extremo, según las cifras divulgadas por el Ministerio de Igualdad.

Isabel García, detrás de otra de las premiadas en los Reconocimientos Meninas en Castilla y León. / Campillo

Esos datos recogen igualmente el acumulado de víctimas y mujeres atendidas desde que en el año 2007 se puso en marcha el sistema VioGén. A los 298 casos activos en la actualidad, se suman tres que están siendo supervisados y 2.372 que ya están inactivos, con lo que en total ese escudo de protección de las víctimas ha atendido 2.673 casos y 2.335 mujeres en Zamora, ya que algunas han tenido más de un caso abierto.

Premio Meninas

Por otra parte, con motivo de la celebración este martes del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Delegación del Gobierno de Castilla y león ha entregado los Reconocimientos Meninas que distinguen a una institución o una persona de cada provincia en su lucha contra la violencia de género y en favor de la igualdad. Esos galardones, entregados este lunes en León, han tenido como premiada en Zamora a la capitana del Seprona de esta provincia, María Isabel García Núñez, que recogió un premio que se le concedió "por su liderazgo y defensa de la igualdad en la Guardia Civil".

A las distinciones de cada provincia se sumó además un reconocimiento a nivel autonómico que también tiene su vinculación con Zamora. Ese galardón recayó en la Fundación Intras, "por sus 30 años de acompañamiento a personas con problemas de salud mental y atención integral a mujeres con la doble vulnerabilidad de la salud mental y la violencia de género".

Las mujeres víctimas de violencia machista y de otros tipos de violencia, tanto de Zamora como del resto de España, disponen de diferentes recursos para recibir ayuda y canales a través de los que pueden contactar de forma confidencial, como el teléfono 016, el WhatsApp del número 600 000 016, la página web de información violenciagenero.igualdad.gob.es y el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es.

Todo un armazón de protección para las víctimas que den el paso de denunciar.