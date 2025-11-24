La zona de Zamora de más ruido y con peor calidad del aire y las medidas que se contemplan

Zamora se prepara para la implantación de la nueva Zona de Bajas Emisiones (ZBE) antes finalizar el año y lo hace con una situación de partida que identifica los aspectos que requieren una mejora, pero partiendo de parámetros que son mucho más positivos que los de las grandes ciudades españolas en cuanto a contaminación acústica y atmosférica.

Las mediciones periódicas y las realizadas expresamente para el estudio previo a la implantación de la ZBE ponen de relieve que la situación más preocupante se detecta en el entorno de la avenida Alfonso IX, que es la vía que más tráfico soporta dentro del anillo de la zona centro.

Inicialmente, cuando se realizó el estudio encargado por el Ayuntamiento había un segundo punto crítico, en el entorno de la plaza del Mercado de Abastos. Sin embargo, la situación en ese lugar ha variado debido a las obras en ese emplazamiento comercial y las modificaciones previas en el sentido de la circulación para evitar que los vehículos que buscaban aparcamiento pudiesen dar vueltas y vueltas al mercado.

A ello se sumará un nuevo refuerzo derivado de la implantación de la ZBE a partir del próximo 1 de enero, cuando la hoja de ruta del Consistorio zamorano contempla que se pongan limitaciones a la circulación de vehículos particulares de no residentes en el entorno de las calles Magistral Romero, San Miguel y la Brasa.

Por ello, como zona de más contaminación derivada del tráfico queda la avenida Alfonso IX, al ser uno de los ejes en los que el vehículo privado tiene mayor protagonismo, según reconoce el documento de implantación de la ZBE.

Mediciones de contaminantes

El estudio previo encargado por el Consistorio incluyó la realización de mediciones tanto en Alfonso IX y la plaza del Mercado, como en la avenida de la Feria, la calle de Trascastillo y la avenida del Mengue. La buena noticia es que los niveles medios estuvieron en todos los casos por debajo de los máximos permitidos por la normativa vigente en España, si bien algunos se situaban en las zonas de mayor impacto ambiental en niveles cercanos a los máximos recomendados por la Organización Mundial de la Salud.

En el estudio se midieron los niveles de dióxido de nitrógeno, ozono, monóxido de carbono y partículas en suspensión en el aire.

La conclusión fue que ningún parámetro llegaba a los límites establecidos pero a la vez se identificó el mayor peligro en los niveles de dióxido de nitrógeno, ozono y partículas en suspensión. En el primero de esos parámetros el límite anual es de 40 microgramos por metro cúbico y el promedio en Zamora fue de casi 12, aunque hubo un máximo de 33 en el mes de enero del año en el que se efectuó el análisis. En ozono, el límite es de 120 microgramos por metro cúbico y en la ciudad el promedio anual fue de 58, aunque en el mes de julio se alcanzaron 114. Por lo que respecta a las partículas en suspensión, el tope fijado por la normativa es también de 40 microgramos por metro cúbico y la media fue de 15,4, aunque hubo un pico de 423 en el mes de marzo, según los datos del estudio efectuado en 2022.

En sus conclusiones, ese informe resalta además que las medias anuales de esos contaminantes se mantuvieron estables, incluso algunas decrecieron, con la excepción del monóxido de carbono, que aumentó. Las conclusiones del estudio han sido claras en cuanto a que "el factor más importante en el deterioro de la calidad del aire es el automóvil, que es el principal causante de las emisiones contaminantes".

El objetivo del Ayuntamiento es evitar una tendencia alcista de las emisiones de gases de efecto invernadero y reducirla en lo posible, para lo cual, junto a las restricciones a los vehículos particulares en la ZBE, se plantean medidas como la incentivación del transporte público y el uso de vehículos de movilidad sostenible como bicicletas o patinetes.

Contaminación acústica, el talón de Aquiles de la ciudad

El estudio realizado en la ciudad establece como único valor por encima de los límites el de la contaminación acústica, aunque los datos recopilados para ello se remontan a principios de la década y el mapa del ruido elaborado entonces.

En ese mapa se refleja un dato de referencia de 60,7 decibelios, cuando el límite establecido por la legislación al aire libre es de 55 decibelios.

Por lo tanto, ese es el talón de Aquiles de los diferentes parámetros analizados en al ciudad y el objetivo que se marca el Ayuntamiento con la implantación de la Zona de Bajas Emisiones es el de bajar de ese límite máximo, una meta que se debería conseguir, como muy tarde, en el año 2030, según figura en los objetivos cuantificables del estudio de la ZBE.

Niveles bajos en comparación con otras ciudades del país

Zamora presenta unos niveles bajos de los principales parámetros de contaminación atmosférica en comparación con el conjunto de ciudades españolas. En el caso del dióxido de nitrógeno, los grandes núcleos urbanos tienen concentraciones medias de entre 20 y 30 microgramos por metro cúbico, mientras que en Zamora el promedio fue 12 y se sitúa muy cerca de la recomendación de la OMS de 10, una cifra muy ambiciosa porque casi todas las ciudades españolas presentan números mayores.

En partículas en suspensión, Zamora presenta niveles relativamente bajos en la comparativa con el conjunto de ciudades españolas y en ozono está en la media, ya que sus niveles no dependen tanto de factores locales y se disparan con olas de calor o intrusiones de aire sahariano.