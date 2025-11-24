Zamora se tiñe de morado este 25N

La asociación Coordinadora Feminista de Zamora ha convocado para mañana martes, 25 de noviembre, una manifestación con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La concentración tendrá lugar en la Plaza Mayor, a las 20:30 horas bajo el lema «No murió, la asesinaron. Vivir sin miedo». Con este acto se busca visibilizar la violencia machista en la región para dar voz a las mujeres que sufren violencia a manos de su pareja o expareja, pero también será un homenaje a las mujeres asesinadas.

Cartel 25N / Coordinadora Feminista Zamora

La convocatoria pretende ser una denuncia pública para reclamar a las instituciones implicadas más recursos y protección a las víctimas. Desde la asociación insisten en la importancia de la movilización ciudadana en este tipo de actos para condenar la violencia de género, una lacra que aumenta sus cifras año tras año.

La violencia de género en cifras

Según los datos recogidos en el Sistema VioGén, hasta octubre, en la provincia de Zamora hay un total de 298 casos activos de violencia de género. De ellos, 117 están catalogados como casos de especial relevancia y 14 son casos con menores en situación de riesgo.

Desde el Ministerio de Igualdad recuerdan a las víctimas que hay que denunciar cualquier tipo de violencia y que tienen a su disposición recursos como el teléfono #016, que está operativo las 24 horas y que no deja rastro en la factura telefónica.