Ni en Vigo ni en Madrid, los detalles de las luces de Navidad que diferencian a Zamora

Ya ha comenzado la cuenta atrás para el encendido de las luces navideñas en Zamora, que tendrá lugar el viernes día 28, a partir de las 18.30 horas con cuenta regresiva en la Plaza Mayor, y dos horas después en la plaza de los Sueños en la que se transforma la plaza de La Marina hasta el 6 de enero.

Con motivo del arranque de la iluminación, los promotores de esa decoración lumínica de la ciudad han ofrecido este lunes algunos detalles de esa ambientación de luces LED y han destacado algunas características que las hacen únicas frente a las de grandes ciudades que pueden considerarse referentes en adornos navideños de calle, como Vigo o Madrid.

Al respecto, el concejal de Promoción Económica del Ayuntamiento de Zamora, David Gago, ha subrayado que en Zamora "no somos, ni con mucho, el ayuntamiento que más gasta en luces, pero sí el que lo gasta muy bien, con una decoración que llama mucho la atención", que se ha hecho "para que congenie con el casco histórico y nuestras piedras".

Presentación del festival "Abrigaíta" y la iluminación navideña de Zamora. / Víctor Garrido

No es la única diferencia respecto a las grandes ciudades, ya que el diputado provincial de Cultura, Víctor López de la Parte, ha apuntado otro elemento distintivo que puede representar un aliciente para la llegada de turistas, especialmente de los que huyen de los agobios, como es el hecho de que aquí no existen "las aglomeraciones de gente que hemos visto, por ejemplo, en Madrid este fin de semana".

Además, según ha detallado David Gago, este año la iluminación LED alcanza los doce kilómetros lineales, frente a los diez del año pasado y existen, como novedad tres puntos selfi que se suman a otros elementos que ya se han podido ver otros años, como las letras de la palabra Zamora en la Plaza Mayor, el ángel de la plaza de la Catedral o el árbol navideño de luces que ya está instalado frente al Ayuntamiento, de 17 metros de altura.

Instalación de las letras de luces con la palabra Zamora en la Plaza Mayor. / J. N.

En total, este año habrá unos 200.000 puntos de luz, en su mayoría en la zona centro, pero también en los barrios a través de ochenta arcos o elementos decorativos en las farolas.

Reyes Magos viajeros

A los barrios también viajarán los tres Reyes Magos con sus camellos hechos con luces, que se moverán cada cinco días de una zona a otra de la ciudad para que todos puedan contemplarlos y hacerse selfis junto a ellos sin salir del barrio.

Los tres nuevos puntos selfi de decoración lumínica navideña se ubicarán en la plaza de Fray Diego de Deza, la calle Viriato y la plaza del Maestro Haedo. En el primero de ellos se instalarán unos renos para que niños y mayores puedan colocarse para la foto entre sus cabezas. En la calle Viriato, junto a Sagasta, se pondrá una carta gigante y, a poca distancia, junto al parque de Maestro Haedo una bola navideña también de grandes dimensiones que es transitable y en la que se pueden hacer fotos estando dentro de ella.

A toda esa iluminación se sumará la de Caja Rural de Zamora en la Plaza de los Sueños, con un gran elemento central que por el momento es una sorpresa hasta que se instale dos días antes del encendido. Además, CEOE y Azeco, en colaboración con el Ayuntamiento, instalarán también luces de calle en algunas zonas comerciales para darles mayor realce.

A ritmo de gaita y con 300 kilos de castañas

El encendido oficial del próximo viernes por la tarde contará con un magosto tradicional con el reparto de 300 kilos de castañas en la Plaza Mayor, bailes tradicionales con Don Sancho y la música de gaita que llega como arranque del festival dedicado a ese instrumento musical "Abrigaíta", que se desarrolla a lo largo de todo el fin de semana en la ciudad.

Instalación de la decoración navideña de la Plaza de los Sueños. / J. N.

Ese festival, que contará con grupos de gaitas de Portugal, León o Asturias, además de los anfitriones locales de Roncones y Sonajas, tiene programadas actuaciones en escenarios de la Plaza Mayor y la plaza de la Marina, pasacalles y desplazamientos a los barrios que harán en el tren turístico municipal, ambientando a su paso unas calles que ya estarán iluminadas con los arcos navideños. Este fin de semana, el espíritu navideño comienza a brillar en Zamora.