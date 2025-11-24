Jimenos Band recrean a los grandes maestros de la música en el Teatro Ramos Carrión de Zamora

Serrat, Aute, Manolo Tena, Víctor Manuel, Carlos Cano, Raphael, entre otros, forman parte de la banda sonora de muchas generaciones y estarán presentes el sábado, día 24 de noviembre, en el Teatro Ramos Carrión con el espectáculo “Maestros: tributo a los más grandes”.

Jimenos Band es la encargada de firmar este recital que rinde tributo a quienes marcaron la historia de la música en España y que promete ser un encuentro inolvidable para varias generaciones.

Elviaje comenzará a las 20.00 horas y las entradas están disponibles a un precio de 20 euros.

Diciembre

En el apartado interpretativo, el 7 de diciembre se podrá disfrutar del clásico de Calderón de la Barca “La vida es sueño”; los amantes de la música disfrutarán con la Charlotte Blues Band el 19 de diciembre y el humor llegará con Corta el cable rojo vuelve con su espectacular talento para la improvisación el día 28 de diciembre.

Una representación de "La vida es sueño". / Cedida

Navidad en el Ramos

Los días de emociones, reuniones, luces y cánticos se acercan y el Teatro Ramos Carrión ofrece grandes propuestas para disfrutar de la época navideña.

Con carácter navideño, en el mes de diciembre destacan “El Cascanueces, un cuento de Navidad”, el sábado día 27 y el gran concierto de Navidad y Año Nuevo de la Orquesta Filarmónica de Moldavia, el martes 30 de diciembre.

Ya en enero, Bras Rodrigo regresa al liceo con “Navidad celta”, el sábado 3, y la Academia de Artes Escénica Enjoy pondrá en escena “África, un canto a la paz”, el domingo 4.

Entradas

Las entradas para estos y otros espectáculos ya están a la venta tanto en la taquilla del teatro de martes a domingo, de 11.00 a 13.00 y de 17.30 a 20.00 horas como en el web del liceo dependente de la Diputación.