Un pequeño incendio en una cocina obliga a desplegar a los bomberos en el barrio zamorano de San Frontis

Zamora estaba viviendo un lunes tranquilo, aunque lluvioso, hasta que las sirenas de los Bomberos han comenzado a sonar de camino a la margen izquierda del río Duero. Un sobresalto para los vecinos del zamorano barrio de San Frontis que, gracias a la rápida actuación de los servicios de emergencias no ha pasado a mayores y tras el que no ha habido que lamentar heridos. Según ha podido saber LA OPINIÓN - EL CORREO DE ZAMORA, este incidente ha sido producto de un pequeño incendio en la cocina de uno de los inmuebles de la calle José Regojo, que ha sido sofocado con celeridad por los bomberos.

Todo ha comenzado alrededor de las 16:30 de la tarde, cuando los vecinos han dado la voz de alarma al ver como salía humo por la parte baja de la puerta de uno de los hogares de su edificio. Una vez allí, los trabajadores del Parque de Bomberos del Ayuntamiento de Zamora han podido acceder a la vivienda gracias a su escalera extensible y solucionar sin mayores incidentes este pequeño fuego en unos pocos minutos. Según los primeros indicios, el incendio se ha desencadenado por culpa de una cazuela que -sin intencionalidad aparente- habían dejado cociendo los propietarios del inmueble, que habían salido a dar un paseo por las calles de la capital.

Mucho humo y olores

Según han relatado los vecinos de San Frontis a este periódico, el olor a quemado se ha extendido rápidamente por las cercanías del inmueble situado en la calle José Regojo, donde se han producido importantes daños materiales en la cocina. Una vez sofocado el incendio, los propietarios del inmueble han regresado a su domicilio tras su habitual caminata, sin ser conocedores de la situación que se había producido debido a su descuido con la comida. En cualquier caso, no se ha tenido que lamentar ningún daño personal, puesto que nadie ha resultado herido gracias a la rápida actuación del operativo de bomberos que ha acudido hasta la zona.