Una mujer resulta herida tras ser atropellada por una furgoneta en Zamora

A las 13:57 horas de la tarde una mujer ha sido atropellada por una furgoneta en la Avenida de las Tres Cruces, 11, Zamora. La mujer de 25 años se encuentra consciente y se queda de un golpe en la cadera.

Se ha avisado a la Policía Municipal, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias, Sacyl, que ha enviado una ambulancia para atender a la herida.