Una mujer resulta herida tras ser atropellada por una furgoneta en Zamora

Tras el atropello los servicios de emergencia se han movilizado para atender a la herida, que presenta un golpe en la cadera

Fotografía de archivo de ambulancia de SaCyL.

Fotografía de archivo de ambulancia de SaCyL. / Archivo

Marina García

A las 13:57 horas de la tarde una mujer ha sido atropellada por una furgoneta en la Avenida de las Tres Cruces, 11, Zamora. La mujer de 25 años se encuentra consciente y se queda de un golpe en la cadera.

Se ha avisado a la Policía Municipal, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias, Sacyl, que ha enviado una ambulancia para atender a la herida.

