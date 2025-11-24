El vandalismo callejero ha entrado en acción en Zamora concretamente en la Calle San Blas.

El escenario denominado "Suhaila Beauty Space" ubicado en la calle san Blas número 3 es un centro de belleza y academia de estética que ha amanecido este domingo destrozado por la acción de los vándalos.

Judit, fundadora de Suhaila Beauty Space en Zamora: "No sé si esto responde a algo personal por parte de alguien o si simplemente es vandalismo gratuito". / Facebook

"Hoy necesito expresar algo que, sinceramente, ya me supera. Llevo tres años con mi negocio abierto y, durante todo este tiempo, mi fachada ha sufrido vandalismo constante: pintadas, manos marcadas, vinilos arrancados, publicidad esparcida por toda la calle, elementos rotos… Y ahora, las letras nuevas, colocadas hace apenas 15 días, también han sido arrancadas. Cada una de estas acciones supone para mí una carga económica, pero sobre todo una falta de respeto hacia el esfuerzo, el trabajo y la inversión que hay detrás de un proyecto que levanto cada día con dedicación. No sé si esto responde a algo personal por parte de alguien o si simplemente es vandalismo gratuito. Cualquiera de las dos opciones es lamentable y vergonzosa, y no debería tener lugar en esta ciudad. Solo pido respeto. Respeto por el trabajo ajeno, por los negocios locales y por quienes intentamos construir algo con ilusión", escribe la emprendedora.