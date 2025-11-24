Jornada con lluvias continuas, viento intenso y riesgo de tormentas.

La provincia afronta hoy, 24 de noviembre de 2025, una jornada marcada por la inestabilidad atmosférica. Aunque las precipitaciones previstas serán en general débiles, la persistencia de la nubosidad, el viento del suroeste y la posibilidad de tormentas aisladas han llevado a las autoridades meteorológicas a recomendar precaución a lo largo del día.

Desde primeras horas de la mañana el cielo permanecerá completamente cubierto y se registrarán lluvias ligeras, con acumulaciones que oscilarán entre 0,1 y 0,4 litros por metro cuadrado en los tramos más húmedos. La probabilidad de lluvia es muy elevada: 90% en la madrugada, subiendo al 100% entre las 07:00 y las 13:00. Se aconseja a la población que salga de casa provista de paraguas o impermeable.

Las temperaturas no mostrarán grandes variaciones. La mínima será de 7 grados en las primeras horas del día, mientras que la máxima alcanzará los 14 grados por la tarde. No obstante, la sensación térmica será más fría debido al viento del suroeste, que soplará con velocidades sostenidas de 20 a 34 km/h y podrá dejar rachas superiores a 50 km/h, especialmente durante la mañana y parte de la tarde.

La humedad relativa, que alcanzará un pico del 92% al amanecer, mantendrá el ambiente cargado y una sensación más fría de lo habitual. A lo largo de la jornada se moverá entre el 80% y el 90%, reforzando la percepción de pesadez en el ambiente.

Uno de los puntos más delicados del día será la posible actividad tormentosa. Entre las 07:00 y las 13:00 existe una probabilidad del 45% de tormentas aisladas, que aumentará hasta el 60% entre las 13:00 y las 19:00. Aunque no se esperan episodios severos, sí se recomienda prudencia en desplazamientos y actividades al aire libre. Tras las 19:00, el riesgo cae de forma notable hasta el 5%, lo que permitirá una ligera estabilización al final de la jornada.

La luz diurna será limitada: el sol saldrá a las 08:22 y se pondrá a las 17:57, un margen reducido que, unido al cielo encapotado, restará luminosidad durante prácticamente todo el día.

En resumen, Zamora vivirá un lunes marcado por la lluvia persistente, el viento y un riesgo moderado de tormentas, un escenario que invita a extremar precauciones y abrigarse bien.