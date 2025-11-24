Jorge Freudenthal Pascual, psicólogo: "El maltratador puede cambiar, no es un enfermo"

La evidencia dice que los maltratadores pueden cambiar, sostiene Jorge Freudenthal, psicólogo coordinador de un programa de intervención con condenados por violencia de género en el País Vasco, quien intervino en el I Congreso de Violencia de Género de Castilla y León, celebrado en Zamora.

¿Hay posibilidades de que los malbaratadores puedan desterrar los roles machistas y la masculinidad hegemónica para construir otras formas de ser hombre?

Quiero pensar que sí, si no fuera así me dedicaría a otro campo. La evidencia dice que sí, con resultados cuantitativos y cualitativos.

¿Mejoría significa que toman conciencia de que la mujer es una persona y no un objeto?

Sí, sí, de que no son sus dueños. Hay mejorías al establecer relaciones y comunicarse; al hablar de sentimientos y emociones; en cuanto a conocimiento personal, autocrecimiento, al atajar las escaladas violentas con la pareja, a romper con el ciclo. Mejorías que tendríamos que trasladar a la sociedad, a ti y a mí.

¿Cambian su conducta agresiva?

Sí, un porcentaje cambia y esos cambios propiciarán otros con sus hijos y con otras personas. Pero si no somos capaces de modificar la sociedad ni a los políticos, en estos casos hay que ajustar objetivos, milagros no existen. Hay ciertas aspectos muy complicados que no podemos cambiar desde la psicología.

¿Qué reincidencia existe?

Entre las personas dadas de alta en nuestro programa es de un 4,5% o 4,9%, relativamente baja, aunque puede ser que estén reincidiendo y no lo sepamos al no haber denuncias; en hombres que no siguen programas puede estar en un 15% o 16%.

"No hay un perfil de maltratador, que haya sufrido violencia en su infancia no implica que la reproduzca cuando es adulto"

¿Vienen de un entorno violento en su infancia, en sus familias?

Haber sufrido violencia en la infancia no es un buen predictor de que lo vayamos a reproducir en la vida adulta. Un número significativo que ejerce violencia y la ha sufrido en la infancia, pero no hay un perfil como tampoco de víctima. Miguel Lorente lo dice muy bien: el perfil de maltratador es varón, de género masculino.

¿La visión de la mujer está distorsionada para ellos?

En algunos aspectos, sí, no en todos o no sé si como tú lo estás imaginando, es decir, no trabajo con vikingos, que van a mi despacho y dicen "son todas unas zorras". Hay gente que ha tenido muchas complicaciones, que no sabe gestionar algunos momentos, muy influida también por la cultura en la que vivimos, no se ha parado nunca a cuestionarse algunas de cosas hasta que llega la ley, se le condena y se le dice "ahora te vas a plantear estas cosas". Pero muchísima gente condenada y que no ha sido condenada no se ha parado para pensar "¿esto qué es?, ¿de dónde me viene esto?, igual yo estoy ejerciendo violencia", si no hay denuncia no acaba de tener esa identificación. Por eso es importarte parar y detenerse a pensar.

¿Cuando empiezan con usted, se sorprenden de que tengan que hacer terapia?, ¿cómo reciben la intervención psicológica?

Antes ha habido gente que les ha explicado cómo es el proceso, no obstante, hay algunas personas que llegan enfadadas y molestas porque están en desacuerdo con toda la sentencia; personas que se muestran más participativas y con más disposición.

¿Y por lo general lo reciben bien o lo ven como "yo no sé qué voy a hacer aquí"?

Bueno, hay algunos que no lo tienen sentido de culpa y luego lo van adquiriendo, van tomando conciencia; otros van a pasar de puncillas.

¿Por qué se anclan en la agresión?

El objetivo de la violencia es el control y el dominio, de la policial, la institucional... Puede bastar un tortazo, después se desencadena la violencia psicológica, con levantar el dedo puede ser bastante, la víctima se acuerda de la bofetada: ahí está el control.

¿Qué resorte les falta para necesitar ese control?

No falta un resorte a nivel estructural o nivel clínico que nos haga comportarnos de esa forma porque sería una enfermedad y, ojalá fuera, porque tienes una pastilla para solucionarlo. Hay muchos factores que tienen que ver con la personalidad de cada uno, el aprendizaje que hemos hecho en nuestra socialización primaria con nuestra familia, en socialización secundaria en los colegios; más toda la cultura, el mundo laboral, los roles de género, eso nos hace posicionarnos de forma muy concreta ante las relaciones de pareja. Es una forma de entender la vida, las relaciones en las que no me cuestiono absolutamente nada porque estoy muy cómodo en este sofá.