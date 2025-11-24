La hostelería zamorana reclama el impulso de programas de formación exprés para dar respuesta a la falta de personal

La necesidad de impulsar programas de formación exprés en hostelería es una de las demandas trasladadas por representantes del sector turístico de la provincia y cargos públicos del Partido Popular. Solución que se planteó para dar respuesta a la falta de personal cualificado en determinados periodos del año. Problemática ante la que el PP mostró su disposición a colaborar para buscar soluciones que mejoren la capacitación y cobertura del sector.

Durante la reunión, los representantes del PP subrayaron que la comunidad y la provincia se mantienen a la cabeza en turismo de interior gracias al "esfuerzo del sector y al impulso de las administraciones donde gobierna el Partido Popular", indican. En este contexto, se destacó especialmente el liderazgo provincial en visitas turísticas y enoturismo, así como el crecimiento de rutas y actividades que ponen en valor los recursos del territorio.

Otro de los asuntos centrales fue el papel decisivo del AVE y la alta velocidad para el desarrollo turístico y económico de la provincia. Los asistentes trasladaron su preocupación por los horarios, las plazas disponibles en fechas de gran demanda y los precios actuales, aspectos sobre los que el Partido Popular seguirá reclamando mejoras al Gobierno para garantizar una movilidad competitiva y accesible.

Los representantes del sector pusieron también de relieve la importancia de seguir impulsando rutas turísticas y experiencias que atraigan visitantes durante todo el año. En este ámbito, el PP mostró su apoyo a iniciativas como la Ruta Provincial de Tapas, que se pondrá en marcha en colaboración con Azehos y que permitirá dinamizar la hostelería local y promocionar los productos de calidad de la provincia.

La reunión sirvió además para abordar la situación de la hostelería en el medio rural, donde bares y pequeños establecimientos actúan como auténticos centros de vida social. El Partido Popular reiteró su compromiso con el mantenimiento de estos servicios esenciales y con la puesta en marcha de medidas que favorezcan su continuidad.

Respecto a la nueva Ley de Turismo, los participantes defendieron la importancia de mantener la habilitación de los guías turísticos mediante examen, así como la convocatoria de pruebas extraordinarias, con el fin de preservar la calidad profesional y la excelencia en la atención al visitante.

Por último, el Partido Popular de Zamora quiso destacar las oportunidades que ofrece el fortalecimiento de las relaciones con Portugal, un ámbito estratégico en el que seguir avanzando para generar nuevas sinergias y proyectos turísticos compartidos.