El Foro Cultural Herminio Ramos premia a Antonio Pedrero
El jurado valora su amplia producción centrada "en los paisajes, personajes y costumbres" de Zamora
El Foro Cultural Herminio Ramos ha concedido el premio del año 2025 al pintor Antonio Pedrero Yéboles.
El jurado ponen en valor “su creación artística en el mundo de la pintura y escultura en las tierras zamoranas, dejando reflejados en su dilatada creación los paisajes, personajes y costumbres de esta tierra”.
El artista, académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla y también lo es de la Real Academia de Bellas Artes de Nuestra Señora de las Angustias de Granada, fue uno alumnos de la Escuela de San Ildefonso de Zamora y prosiguió su formación en la Escuela Superior de Bellas Artes San Fernando de Madrid.
En 1958 apostó por quedarse en su tierra, donde ha llevado a cabo una amplia trayectoria. Durante años ha compaginado la docencia con la pintura.
Premios
Entre otros reconocimientos atesora el Barandales de Honor de la Semana Santa de 2006 o es Vecino del Año, de 2019, otorgado por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Zamora.
Además, ha sido propuesto para recibir el Premio de las Artes de Castilla y León en varias ocasiones.
Entrega
El premio será entregado en una comida que tendrá lugar en el restaurante Casa Cipri en la calle Juan II de Zamora, el próximo día 2 de diciembre a las 14.30 horas.
