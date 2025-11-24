En las entrañas de la seguridad informática y las redes municipales: el Ayuntamiento de Zamora tendrá un centro de proceso de datos de 425.000 euros

El Ayuntamiento de Zamora dispondrá de un nuevo centro de proceso de datos que canalizará toda la información digital y albergará los servidores de los distintos equipos informáticos municipales.

El Consistorio ha sacado a contratación esas instalaciones por un importe total de 425.877 euros, IVA incluido, y el compromiso de la empresa a la que se le adjudique de que acometerá los trabajos de puesta a punto de ese centro de datos en un plazo de 50 días.

El centro de datos se ubicará en las instalaciones del antiguo Banco de España de la plaza de Cristo Rey, donde también tendrá su sede la Policía Municipal y se situará el archivo del Ayuntamiento.

La empresa adjudicataria deberá suministrar tanto los equipos informáticos necesarios como los servidores y sistemas de almacenamiento, así como su instalación y puesta en marcha.

Entre otros, figuran equipos de posicionamiento GPS, para la seguridad de las redes o de telefonía privada, así como equipos para crear redes privadas virtuales, conexiones seguras, de control de accesos a la red o para la realización de videoconferencias.

Se incluyen igualmente los medios necesarios para el cifrado de comunicaciones, la monitorización del tráfico, además de contrafuegos y sistemas "antispam", entre otros.