Clausura del ciclo "Conciertos por la igualdad y contra la violencia de Género" en el Ramos Carrión

La Diputación Provincial de Zamora se suma a los actos por el Día Internacional Contra la Violencia de Género con la organización de un concierto que correrá a cargo de la Banda de Música de Zamora.

Recital con el que se culmina el ciclo de conciertos organizado por la institución provincial en el marco de la igualdad de oportunidades y la prevención contra la violencia de género, que busca sensibilizar a la población para acabar con cualquier tipo de discriminación, concienciar a la sociedad y fomentar la equidad en la relación social entre mujeres y hombres a través de la música y la poesía.

Bajo el nombre de "Conciertos por la igualdad y contra la violencia de Género", la agrupación ya ha llevado su música a Bustillo del Oro (20 de septiembre), Carbellino de Sayago (28 de septiembre), Ferreras de Abajo (4 de octubre) y Alcañices (8 de noviembre).

El concierto es el martes el 25 de noviembre a las 19.00 horas en el Teatro Ramos Carrión. El acto se abrirá con la lectura de un manifiesto, al que seguirá un programa compuesto por seis composiciones: 'Xabia', de Salvador Salvá Sapena; 'Optimistic Overture', de Manuel Alejandro López Pérez; 'La Odisea', de Sara Galiana Sol; 'Intermezzo Cavallería Rusticana', de Robert Martin; 'Cold Play in Symphony', de Bert Appermont; y 'La puerta grande'. De Elvira Checa.

La Diputación de Zamora invita a toda la sociedad zamorana a participar en esta actividad cultural con la que busca sumarse a los actos que se convocan en todo el mundo para denunciar la violencia que se ejerce contra las mujeres y reclamar políticas para su erradicación.

La entrada es libre con invitación. Los interesados pueden recoger un máximo de dos por persona en la taquilla del Teatro Ramos Carrión en horario de martes a domingo, por la mañana de 11.00 a 13.00 y por la tarde de 17.30 a 20.00 horas.

Este acto organizado por la Diputación de Zamora cuenta también con la colaboración del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y Nos Impulsa Servicios Sociales Junta de Castilla y León.