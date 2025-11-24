Clausura del ciclo "Conciertos por la igualdad y contra la violencia de Género" en el Ramos Carrión
Las entradas pueden recogerse de manera gratuita
L. G. M.
La Diputación Provincial de Zamora se suma a los actos por el Día Internacional Contra la Violencia de Género con la organización de un concierto que correrá a cargo de la Banda de Música de Zamora.
Recital con el que se culmina el ciclo de conciertos organizado por la institución provincial en el marco de la igualdad de oportunidades y la prevención contra la violencia de género, que busca sensibilizar a la población para acabar con cualquier tipo de discriminación, concienciar a la sociedad y fomentar la equidad en la relación social entre mujeres y hombres a través de la música y la poesía.
Bajo el nombre de "Conciertos por la igualdad y contra la violencia de Género", la agrupación ya ha llevado su música a Bustillo del Oro (20 de septiembre), Carbellino de Sayago (28 de septiembre), Ferreras de Abajo (4 de octubre) y Alcañices (8 de noviembre).
El concierto es el martes el 25 de noviembre a las 19.00 horas en el Teatro Ramos Carrión. El acto se abrirá con la lectura de un manifiesto, al que seguirá un programa compuesto por seis composiciones: 'Xabia', de Salvador Salvá Sapena; 'Optimistic Overture', de Manuel Alejandro López Pérez; 'La Odisea', de Sara Galiana Sol; 'Intermezzo Cavallería Rusticana', de Robert Martin; 'Cold Play in Symphony', de Bert Appermont; y 'La puerta grande'. De Elvira Checa.
La Diputación de Zamora invita a toda la sociedad zamorana a participar en esta actividad cultural con la que busca sumarse a los actos que se convocan en todo el mundo para denunciar la violencia que se ejerce contra las mujeres y reclamar políticas para su erradicación.
La entrada es libre con invitación. Los interesados pueden recoger un máximo de dos por persona en la taquilla del Teatro Ramos Carrión en horario de martes a domingo, por la mañana de 11.00 a 13.00 y por la tarde de 17.30 a 20.00 horas.
Este acto organizado por la Diputación de Zamora cuenta también con la colaboración del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y Nos Impulsa Servicios Sociales Junta de Castilla y León.
- El merendero de los Pelambres de Zamora tiene nuevo adjudicatario tras la exclusión de la primera oferta
- ¿Un vídeo sexual de venganza de un ex en las calles de Zamora?
- Una zamorana, imputada por distribuir sin control carne de su matadero ilegal
- El papa León XIV nombra nuevo obispo en Zamora
- Este es el mejor alimento de Zamora que está tan de moda
- El merendero de Los Pelambres tendrá que seguir buscando nuevo gestor por un 'error de novato' en el proceso de licitación
- Fallados los premios eWoman 2025: el valor de la mujer en Zamora
- Así será la nueva estación de autobuses de Zamora