Sin cámaras ni multas, una implantación descafeinada de la Zona de Bajas Emisiones en Zamora

El Ayuntamiento de Zamora tiene una hoja de ruta para la implantación que por ley tiene que hacer de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). La idea del Consistorio, según expone a este diario el concejal de Movilidad, Pablo Novo, es la de que tenga "un impacto mínimo", ya que se trata de "implementar algo en lo que no creemos" pero que se pondrá en marcha, "por ejercicio de responsabilidad".

De hecho, la primera zona en la que se aplique la ZBE, según fija la normativa europea, debería estar lista el 1 de enero del próximo año y, en caso de que el Consistorio decidiera renunciar a tener un entorno de bajas emisiones, podría verse en la tesitura de tener que devolver dinero que ha recibido de fondos europeos para ese fin.

Por ello, Novo ha admitido que la implantación será "por imperativo legal" y seleccionando para ello una zona que, a efectos prácticos, ya puede considerarse de bajas emisiones porque se ha reducido mucho la circulación de vehículos con la intervención llevada a cabo al convertirla en plataforma única y eliminar de ella los aparcamientos.

Esa área elegida para la ZBE será la del entorno de las calles la Brasa y Cortinas de San Miguel, en cuya órbita también se ubican calles como Magistral Romero, San Miguel o Traviesa, que igualmente han eliminado aparcamientos y reducido la velocidad al máximo, con preferencia peatonal en todo su trazado con el sistema de plataforma única compartida por peatones y vehículos.

Calle Magistral Romero, donde hay plataforma única y está en el entorno de la nueva ZBE. / Ana Burrieza (Archivo)

Según ha explicado el edil, con la última remodelación de la pavimentación, que ponía la calzada al nivel de las aceras y suprimía estacionamientos para trasladar esas plazas de la ORA a otras ubicaciones de la ciudad, ya se había logrado reducir el tráfico de forma "muy importante" y "a efectos prácticos" ya estaba funcionando sin serlo como ZBE, ya que casi todos los vehículos que transitan por ella son vecinos de la zona o de carga y descarga.

"El impacto será mínimo, por no decir que prácticamente inexistente", ha asegurado el edil, que ha querido transmitir un "mensaje de tranquilidad" sobre la ZBE, como ya ha trasladado también a los responsables de la organización empresarial CEOE-Cepyme tras interesarse por su implantación.

Distintivo ambiental

Pablo Novo también ha sostenido que la entrada en vigor de esa Zona de Bajas Emisiones se hará sin cámaras destinadas a controlar los vehículos que acceden a ella, a diferencia de otras ciudades en las que se han instalado para la lectura de matrículas, con el fin de evitar que entren en la zona vehículos sin distintivo ambiental o con pegatina A o B.

Además de rechazar ese sistema de control, el Consistorio zamorano ha descartado igualmente multar por el acceso irregular. Para poder sortear lo establecido en la normativa sobre la aplicación de la ZBE en ciudades españolas de más de 50.000 habitantes, el plan municipal pasa por instalar en el área elegida un medidor de partículas en suspensión y los principales índices de contaminación y calidad del aire, para que si se mantienen en unos valores prefijados se permita el libre acceso de todos los vehículos.

La ordenanza, a finales de año o principios de 2026

El equipo de Gobierno municipal pretende aprobar "a finales de este año o, como muy tarde, a principios del próximo" la ordenanza municipal que servirá para implementar en Zamora la Zona de Bajas Emisiones, según ha afirmado el concejal Pablo Novo, que ha indicado que desde el Consistorio zamorano ya están trabajando en el borrador de esa ordenanza. Para su aprobación, los tiempos están ajustados, ya que para dar el visto bueno a una nueva ordenanza es necesario primero someter el borrador a exposición pública, por si se quieren formular alegaciones.

De cara a la implantación de la ZBE, el Ayuntamiento encargó un informe externo en el que se recopilaron datos de contaminación acústica y atmosférica de la zona de posible aplicación de las restricciones a vehículos para reducir las emisiones.

Ese documento contemplaba inicialmente tres fases de implantación de la ZBE en la ciudad, de forma progresiva hasta el año 2030.

Sin embargo, el equipo de Gobierno municipal, al tratarse de un informe que no es vinculante, no tiene intención de aplicar los plazos previstos en ese documento y por el momento únicamente hará esa implantación descafeinada en la zona del entorno de las calles la Brasa y Cortinas de San Miguel. Pablo Novo compara el caso de la implantación de la ZBE al que obliga la normativa europea con el denominado "tasazo de basuras", que el Consistorio tampoco tiene intención de implementar hasta que no tenga unos criterios claros de cómo aplicar esa filosofía de que "quien más contamina más paga".

Medidas que "complican la existencia" a los ayuntamientos

El concejal Pablo Novo ha criticado medidas de aplicación obligatoria para las administraciones locales, como la de la ZBE, que "complican la existencia a los ayuntamientos" y lo que hacen es "darles trabajo añadido". De hecho, el edil ha calificado de "batiburrillo" lo establecido por la UE sobre bajas emisiones, al pretender "homogeneizar criterios" sin tener en cuenta aspectos como el tamaño del municipio en el que se aplican o su nivel de contaminación. Por ello, si los medidores que colocarán en el área de la ZBE reflejan que no hay contaminación, y corroboran que "los parámetros no superan ciertos límites", no habrá necesidad de aplicar restricciones. De esa forma se pretende que la ZBE "no sea lesiva para los ciudadanos", ni se les genere un perjuicio, según ha expuesto.

Videovigilancia de calle para el vandalismo, pero no para la ZBE

El Ayuntamiento de Zamora no contempla instalar nuevas cámaras en la calle para realizar labores de control de la ZBE porque "para nosotros no es la cuestión más razonable", ha comentado Pablo Novo.

El edil responsable del área de Movilidad ha admitido que eso es independiente de que se puedan instalar sistemas de videovigilancia de las calles de la ciudad para otras cosas, como controlar a los vándalos, las pintadas o los daños en contenedores y bancos.

"Sí que planteamos las cámaras para garantizar la seguridad de los bienes municipales, de lo que es de todos, pero no para medidas y restricciones que no tienen sentido", ha declarado en referencia a la Zona de Bajas Emisiones de la ciudad de Zamora.