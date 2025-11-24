Así pueden afectar las nuevas tecnologías a la formación de las futuras enfermeras zamoranas

La empatía, la inteligencia emocional e incluso las adicciones a las nuevas tecnologías de los estudiantes de Enfermería han sido la base de la tesis doctoral de la enfermera zamorana Elena Sutil, profesora de la Escuela en el Campus Viriato, cuyos resultados —además de una excelente calificación— arrojan la necesidad de formar de una manera más consciente a estos futuros profesionales en competencias emocionales para que repercutan en una mejor atención al paciente.

Fue en octubre de 2022 cuando Sutil comenzó su trabajo de investigación, amparado por sus directoras, María Elena Fernández Martínez, al frente de la Universidad Saludable de León, y Cristina Liébana Presa, directora del departamento de Enfermería y Fisioterapia de la Universidad de León.

Alumnos de Salamanca, León, Valladolid y Jaén

La población de su estudio se compuso con alumnos de Enfermería de las universidad de Salamanca, León, Valladolid y Jaén. "Internet les aporta muchas ventajas gracias a ese fácil acceso a la información para poder llevar a cabo un trabajo autónomo, pero también les lleva a inconvenientes, por ese uso excesivo", explica Sutil. Una conducta adictiva "les puede llevar a posponer actividades académicas, lo que repercute en no desarrollar adecuadamente habilidades propias de los cuidados humanísticos y de interacción con los demás", asegura. Unas debilidades que son especialmente preocupantes en profesiones como la enfermería, "que requiere mucha relación con pacientes y compañeros", razona.

La zamorana Elena Sutil, con sus directoras de tesis, María Elena Fernández y Cristina Liébana / Cedida

De ahí que abogue por el desarrollo de estrategias y competencias "como pueden ser la inteligencia emocional y la empatía, que permitirán a los estudiantes manejar mejor distintas situaciones clínicas". Además, esta inteligencia emocional "favorecerá su bienestar psicológico, permitiendo mejorar su rendimiento académico y adaptarse mejor a diferentes contextos que se va a encontrar en su futuro laboral", añade, asegurando que esta formación que traspasa lo meramente académico ya se está impartiendo de manera transversal en las asignaturas del grado de Enfermería.

Implicación de las autoridades sanitarias

Para Sutil, los resultados de su tesis arrojan la necesidad "de que las políticas sanitarias prioricen estrategias y programas que permitan desarrollar y fortalecer las competencias emocionales en los estudiantes, requisito indispensable para garantizar unos cuidados centrados en las personas y desarrollar una atención más humanizada", sentencia.

Elena Sutil, rodeada de amigos tras defender su tesis. / Cedida

"Yo me he centrado en los alumnos, pero sería interesante estudiar cómo son los niveles de humanización y empatía en los profesionales y cómo van evolucionando según los años de actividad profesional", invita.

Tres publicaciones en revistas científicas

La importancia de este estudio en el ámbito médico ha dado ya como resultado tres publicaciones en revistas científicas internacionales de gran prestigio. Un reconocimiento a sumar para esta enfermera con más de 25 años de experiencia y en continua formación.