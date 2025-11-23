Zamora premia a sus mujeres más inspiradoras

LA OPINIÓN- EL CORREO DE ZAMORA organizó, el pasado 19 de noviembre, la VIII edición de los premios eWoman, una cita ya consolidada en la provincia que reconoce el talento, la innovación y la capacidad de liderazgo de mujeres zamoranas en distintos ámbitos profesionales. El acto reunió a representantes institucionales, empresariales y sociales en una tarde que puso de relieve el esfuerzo constante necesario para alcanzar las metas personales y colectivas. El evento fue inaugurado por la directora general de Prensa Ibérica, Ángeles Rivero. Su intervención resaltó el compromiso del grupo con la visibilidad y el impulso de mujeres referentes en distintos ámbitos: "Con estos premios reforzamos nuestra apuesta por reconocer el talento femenino en todos los rincones de Zamora, porque el liderazgo y la igualdad no son solo valores: son actos concretos", afirmó. La apertura institucional corrió a cargo de la concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Zamora, Auxi Fernández, quien compartió una reflexión cargada de memoria personal y reivindicación social.. Nuestra identidad femenina se ha construido según los valores preestablecidos. Es necesario "desaprender" para seguir avanzando hacia una igualdad real basada en la corresponsabilidad.

Premiadas eWoman 2025. | JOSE LUIS FERNÁNDEZ

En nombre del jurado intervino la vicepresidenta de la Diputación y diputada de Igualdad, Amaranta Ratón, quien insistió en la complejidad de elegir entre candidaturas de enorme nivel: "Ha sido muy difícil elegir la ganadora. Sois referente de lucha, esfuerzo e inspiración". Antes de anunciarse los premios, el público pudo conocer de cerca las historias de dos mujeres zamoranas que representan el espíritu eWoman. Inés Velasco, técnica de mantenimiento de centrales hidroeléctricas de Iberdrola en la zona de Benavente, quien compartió su experiencia en un ámbito tradicionalmente masculinizado.

A continuación, Laura Huertos, técnica de Comunicación de Caja Rural de Zamora, explicó cómo siempre deseó desarrollarse profesionalmente en su tierra, formando parte de un equipo pequeño pero esencial.

La gala contó con el respaldo de un amplio abanico de patrocinadores: Fundación Caja Rural, Iberdrola, Aquona, la Diputación de Zamora, el Ayuntamiento de Zamora, la Junta de Castilla y León, Cobadu, Leche Gaza, Lácteas Cobreros y Coca-Cola; además de la colaboración del Consejo Consultivo de Castilla y León y Exquisiteza. El acto estuvo conducido por el equipo de coaching Cambyo, cuya dinámica aportó una mirada inspiradora sobre el aprendizaje y el crecimiento personal.

LETICIA GARCÍA | Consejera de Industria, Comercio y Empleo: «Mujeres que son ejemplo para las jóvenes» Leticia García mostró su orgullo por las mujeres de Zamora y por la consolidación de unos premios que, edición tras edición, se han convertido en un referente para reconocer el talento y el liderazgo femenino. Destacó el papel de las premiadas como faros que inspiran a las jóvenes y abren caminos hacia la igualdad. Por otra parte, reconoció la importancia de estos galardones que otorga LA OPINIÓN- EL CORREO DE ZAMORA y que abarcan ámbitos esenciales para el progreso social. La consejera autonómica subrayó el esfuerzo de la Junta por impulsar el emprendimiento femenino, mejorar la formación y favorecer el empleo de calidad, recordando que aún persisten brechas —especialmente en sectores STEM— pero que los avances en ocupación y participación profesional muestran un cambio sostenido. Un mensaje final animó a las mujeres a construir su futuro sin límites y a seguir el ejemplo de quienes, con su trayectoria, transforman la sociedad.

AUXI FERNÁNDEZ | Concejala de Igualdad: «La desigualdad es el camino hacia la violencia de género» Auxi Fernández ofreció una reflexión íntima sobre la evolución del papel de la mujer y la necesidad de cuestionar los modelos heredados. Recordó cómo su madre, marcada por el contexto cultural de su época, vivió con derechos limitados y bajo normas que parecían inamovibles, y cómo experiencias cotidianas —como ver a un hombre implicarse en las tareas domésticas— despertaron nuevas preguntas en su familia. La identidad femenina se construyó durante generaciones sobre valores impuestos y sin espacio para la rebeldía, y reivindicó la corresponsabilidad, el equilibrio en las tareas y la toma compartida de decisiones como bases imprescindibles para evitar desigualdades que derivan en situaciones de violencia de género. La concejala subrayó que las mujeres deben aprender a «desaprender» y destacó la sororidad como una herramienta colectiva de apoyo mutuo entre mujeres que le ha enseñado su propia hija.

AMARANTA RATÓN| Diputada de Emprendimiento e Igualdad: «El papel de la mujer es clave para el desarrollo provincial» Amaranta Ratón abrió su intervención, como portavoz del jurado que falló la VIII edición de los premios eWoman, felicitando a todas las mujeres participantes y destacando el alto nivel de las candidaturas, lo que —subrayó— hizo especialmente difícil la deliberación. La también vicepresidenta tercera de la Diputación Provincial puso en valor el ejemplo que representan, calificándolas de «referente de lucha, esfuerzo e inspiración», y remarcó el papel clave de la mujer en el desarrollo provincial, ya que con su trabajo y arraigo «ayudan a fijar población» y contribuyen al fortalecimiento del entorno rural y urbano. Con su intervención, quiso reconocer no solo a las premiadas, sino también a todas las candidatas que, con su trayectoria, impulsan el progreso y la igualdad en Zamora. Amaranta Ratón recordó en su intervención que hasta que no exista una igualdad real entre hombres y mujeres no se alcanzará una sociedad verdaderamente justa