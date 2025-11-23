La tecnología se pone al servicio de los turistas en Zamora
Nuevo diseño para el punto de información en el casco antiguo
Turismo24Horas ha llevado a cabo la renovación integral del diseño del punto de información interactivo instalado en la ciudad de Zamora.
La nueva imagen, tanto exterior como interior, moderniza por completo este panel turístico, ofreciendo al visitante una experiencia más moderna, accesible y visual.
El punto de información —operativo las 24 horas del día— estrena ahora un diseño completamente actualizado que mejora la visualización de todos los contenidos turísticos, facilita la navegación y destaca por una estética más limpia y contemporánea.
Un acceso más intuitivo
El rediseño incorpora mejoras en la estructura, el espacio informativo y la presentación gráfica, permitiendo que ciudadanos y visitantes accedan de forma intuitiva a rutas, recursos culturales, agenda y servicios del municipio.
Con esta actuación, Turismo24Horas continúa impulsando soluciones tecnológicas que fortalecen la atención turística permanente, combinando innovación, sencillez y disponibilidad total.
- Así será la nueva estación de autobuses de Zamora
- Hablan los industriales 'de fuera' del Mercado de Abastos de Zamora
- ¿Un vídeo sexual de venganza de un ex en las calles de Zamora?
- Una zamorana, imputada por distribuir sin control carne de su matadero ilegal
- El papa León XIV nombra nuevo obispo en Zamora
- Los rostros de Las Edades del Hombre en Zamora
- Este es el mejor alimento de Zamora que está tan de moda
- El merendero de Los Pelambres tendrá que seguir buscando nuevo gestor por un 'error de novato' en el proceso de licitación