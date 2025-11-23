La tecnología se pone al servicio de los turistas en Zamora

Turismo24Horas ha llevado a cabo la renovación integral del diseño del punto de información interactivo instalado en la ciudad de Zamora.

La nueva imagen, tanto exterior como interior, moderniza por completo este panel turístico, ofreciendo al visitante una experiencia más moderna, accesible y visual.

El punto de información —operativo las 24 horas del día— estrena ahora un diseño completamente actualizado que mejora la visualización de todos los contenidos turísticos, facilita la navegación y destaca por una estética más limpia y contemporánea.

Un acceso más intuitivo

El rediseño incorpora mejoras en la estructura, el espacio informativo y la presentación gráfica, permitiendo que ciudadanos y visitantes accedan de forma intuitiva a rutas, recursos culturales, agenda y servicios del municipio.

Con esta actuación, Turismo24Horas continúa impulsando soluciones tecnológicas que fortalecen la atención turística permanente, combinando innovación, sencillez y disponibilidad total.