Sumilleres de Zamora: 25 años de asociación y una celebración de buen comer y mejor beber

La Asociación de Sumilleres de Zamora está de celebración. Cumple sus bodas de plata desde que se constituyó oficialmente como asociación, un proceso que duró algo más de un año de papeleo y que culminó el 28 de noviembre de 2000 con el registro en esa fecha de sus estatutos en el registro de asociaciones de la Junta de Castilla y León.

Para conmemorar las efemérides, esa agrupación de amantes del buen comer y el buen beber que tiene entre sus objetivos el de "elevar la cultura del vino", ha preparado una jornada festiva que desarrollará el próximo 1 de diciembre en el restaurante del hotel Rey Don Sancho de la avenida de Galicia.

El actual presidente de la asociación y socio fundador, Manuel Salvador, ha anunciado que en la jornada de celebración se aprovechará para hacer oficial la distinción de dos nuevos socios de honor de gran relevancia en el panorama vitivinícola zamorano y nacional.

Única mujer Masters of Wine

Por una parte, recibirá el nombramiento honorífico la sayaguesa Almudena Alberca, que es la única mujer Masters of Wine de España, un título de especialista en vino de máxima cualificación internacional y que en este país solo tienen siete personas, entre ellas, Almudena.

El otro nombramiento oficial de socio de honor será para Carlos Herrera Inés, director comercial en la bodega de Vadillo de la Guareña de Dehesa la Granja, perteneciente al grupo bodeguero Fernández Rivera (antes grupo Pesquera).

Integrantes de la asociación, en la visita a una bodega. / Cedida

A la jornada también asistirán otros dos socios de honor, los bodegueros Manuel Fariña y Wenceslao Gil. De hecho, las actividades se iniciarán a partir de las 18.30 horas con catas de vinos de esos dos bodegueros, para concluir con una de Dehesa la Granja en la que se degustará uno de los primeros vinos elaborados bajo ese nombre, del año 1998, y que constituye "una reliquia" y es un vino "muy exquisito", según ha desvelado el presidente de la asociación.

El 25 aniversario de la asociación también contará con música de gaita y tamboril y es posible que haya también alguna sorpresa más gastronómica.

La jornada concluirá con una cena a la que está prevista una treintena de comensales, con un menú a base de falso taco relleno de tomates y guacamole con cecina de buey Bos Taurus Primigenius y Queso Zamorano, merluza rellena hojaldrada sobre crema de marisco, lechazo asado y tarta de queso Rey Don Sancho. El copeo con música pondrá fin a la celebración de los 25 años de impulso de la cultura del vino con la Asociación de Sumilleres de Zamora.