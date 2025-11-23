Nuevas obras a la vista en Cardenal Cisneros: habrá un nuevo tramo de carril bici

Las obras en Cardenal Cisneros que han habilitado un nuevo carril bici dentro de la actuación de humanización en el tramo que va desde el Puente de los Tres Árboles hasta la rotonda del Sancho se completarán en los próximos meses con una actuación municipal en el tramo siguiente, el que va desde la rotonda del Sancho a la de la confluencia con la carretera de La Hiniesta.

En ese tramo, el Ayuntamiento va a ejecutar trabajos con el fin de habilitar un nuevo tramo de carril bici que luego tendrá continuidad con una ciclovía en la calle de La Hiniesta.

El carril bici es exclusivo para esos vehículos de dos ruedas, pero el ciclocarril básicamente consistirá en pintar en ese tramo de calle de salida de la ciudad hacia Carbajales de Alba un dibujo en la calzada de una bicicleta que recuerda a los conductores de otros vehículos que se trata de un carril compartido con ciclistas. También se instalarán en ese tramo compartido señales de reducción de la velocidad a 30 kilómetros hora.

Los trabajos se prolongarán durante tres meses y afectarán tanto a Cardenal Cisneros como a la calle La Hiniesta, con un coste de 142.282 euros, IVA incluido, sobre el que las empresas que concursan deben presentar bajas.

En el tramo de Cardenal Cisneros se va a priorizar la seguridad del ciclista mediante una infraestructura "claramente diferenciada del tráfico motorizado". En cambio, en el tramo de la calle La Hiniesta, en toda su extensión hasta la confluencia con la cuesta de la Morana, las bicis comparten espacio con los vehículos a motor, sin segregación física, pero con señalización horizontal y vertical específica que refuerza la presencia del ciclista en la calzada, según figura en el proyecto.