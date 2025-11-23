Reconocimiento
Estos dos municipales de Zamora se convirtieron en ángeles de la guarda para una familia
Los agentes de la Policía Municipal Álvaro Burón y Víctor Santiago son reconocidos por sus compañeros por salvar la vida a un bebé de dos meses en parada cardiorrespiratoria el pasado mes de septiembre
No lo pensaron dos veces y actuaron con total profesionalidad y rapidez para salvar una vida.
Álvaro Burón Larruscain y Víctor Santiago Junquera consiguieron, mediante un masaje cardiaco, sacar de una parada cardiorrespiratoria a un bebé de dos meses a finales del pasado mes de septiembre.
En ese momento, la familia les tuvo eternamente agradecida, y esta semana sus compañeros galardonaban a estos dos agentes de la Policía Municipal de Zamora con una medalla de plata, en el acto celebrado en León.
Más medallas al mérito policial en Zamora
No han sido los únicos zamoranos reconocidos, también se ha aplaudido al jefe de la Policía Local de Toro, Ramón Gómez, con otra medalla de plata al mérito policial, junto a Crisanto Vicente Hernández, inspector jefe de la Policía Municipal de Zamora, y al subinspector de la Policía Municipal de Valladolid, por una intervención conjunta en el esclarecimiento y resolución de actos vandálicos.
En su vigésima primera edición, el acto sirvió para reconocer el trabajo de 112 efectivos policiales de toda Castilla y León.
