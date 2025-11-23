Estos dos municipales de Zamora se convirtieron en ángeles de la guarda para una familia

No lo pensaron dos veces y actuaron con total profesionalidad y rapidez para salvar una vida.

Álvaro Burón Larruscain y Víctor Santiago Junquera consiguieron, mediante un masaje cardiaco, sacar de una parada cardiorrespiratoria a un bebé de dos meses a finales del pasado mes de septiembre.

Entrega de los diplomas a los dos agentes zamoranos. / Cedida

En ese momento, la familia les tuvo eternamente agradecida, y esta semana sus compañeros galardonaban a estos dos agentes de la Policía Municipal de Zamora con una medalla de plata, en el acto celebrado en León.

Más medallas al mérito policial en Zamora

No han sido los únicos zamoranos reconocidos, también se ha aplaudido al jefe de la Policía Local de Toro, Ramón Gómez, con otra medalla de plata al mérito policial, junto a Crisanto Vicente Hernández, inspector jefe de la Policía Municipal de Zamora, y al subinspector de la Policía Municipal de Valladolid, por una intervención conjunta en el esclarecimiento y resolución de actos vandálicos.

Ángeles de la guarda con uniforme

En su vigésima primera edición, el acto sirvió para reconocer el trabajo de 112 efectivos policiales de toda Castilla y León.