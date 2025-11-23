eWoman | Sara de la Granja Empresaria de hostelería
"Cuando montas un negocio tan joven, no siempre te toman en serio"
Viky Esteban
Acaba de recibir el Premio eWoman Talento Joven. ¿Qué ha supuesto para ti este reconocimiento?
Recibir el Premio eWoman Talento Joven ha sido una enorme ilusión. La verdad es que no me lo esperaba, así que este reconocimiento ha significado mucho para mí. Siento que es el resultado del apoyo de todas las personas que han estado a mi lado desde el principio y, por supuesto, de los clientes que confían en mí y que vienen cada día. Gracias a todos ellos este logro ha sido posible.
Empezaste muy joven en el mundo de la pastelería y la hostelería. ¿Cuándo descubriste que este era tu camino?
Empecé haciendo mis pinitos en la cocina de casa, muchas tardes le ponía la cocina patas arriba a mi madre probando a hacer postres que obviamente había después que probar y comer, luego fui engañando a algunos amigos. Años más tarde empezó la moda de las tartas personalizadas con fondant y empecé a trabajar con este formato haciendo tartas a conocidos, cuando ya tuve un volumen de pedidos interesante fue cuando decidí dedicarme seriamente a ello.
¿Qué te impulsó a emprender tu propio negocio siendo tan joven?
He trabajado desde los 18 en la hostelería. Concretamente, en la hostelería del ámbito cafetería-panadería-pastelería por lo que ya conocía un poco el sector. Eso unido al volumen tan grande que tenía de pedidos, me decidí.
¿Cuáles fueron los mayores retos o dificultades que encontraste al montar La Golosa con apenas 30 años?
Principalmente, hay gente que quizás no te toma muy en serio. Me he encontrado muchas ocasiones en las que o bien se dirigían a mis padres, o creían que no yo no me enteraba y no me hacían caso, pero al final siempre hay que hacerse valer. Aún a día de hoy, llevando ya varios años abiertos, a veces se piensan que la dueña es mi madre porque va por allí a veces a vernos o incluso llegaron a pensar que era uno de los chicos que trabaja en la cafetería.
¿Sentiste que tu edad fue un obstáculo para que confiaran en tu proyecto?
Creo que no, cuando tienes una idea clara al final y la haces valer y tienes un equipo que te respalda es bastante sencillo y bonito
La apertura de La Golosa coincidió con el confinamiento. ¿Cómo viviste aquel momento tan inesperado?
Recuerdo que las obras se alargaron muchísimo, a mí me decían que iba a tardar en abrir porque el Ayuntamiento tardaba muchísimo en dar licencias y obras de paso y en mi caso tardaron mas las propias obras del local que el papeleo, por lo que cuando por fin ves la luz y ves que puedes hacer una inauguración y el día antes nos confinan en casa, no te voy a engañar que un poquito si lloré. Pero lo asumimos, seguimos para adelante y lo fuimos solventando como pudimos.
¿Qué aprendizajes te dejó esa etapa de incertidumbre?
A tener paciencia, porque no se podía hacer nada, mas que esperar, a buscar opciones que no se tenían pensadas como los desayunos a domicilio, algo que acogió muy bien la gente, fue una manera de darnos a conocer dentro de todo el caos. Luego, cuando ya pudimos abrir la cafetería, al tener un numero limitado por el covid de aforo, también nos dio pie a empezar despacito y poco a poco
La Golosa ha recibido un Solete Repsol y ha sido reconocida entre las mejores pastelerías de España. ¿Qué crees que hace especial a tu proyecto?
La verdad es que nos hizo mucha ilusión cuando llegó la carta y hace poco que escribieron un artículo en donde nos mencionaban entre las 20 pastelerías para encargar una tarta de cumpleaños. Creo que el hacer un ambiente diferente, siempre digo que hay que montar cosas distintas, que tengan un toque de diferencia, aunque sea poco a poco, pero hay que intentar diferenciarse del resto de alguna manera. En mi caso tenía claro que quería montar un lugar donde te apeteciera ir a tomar un batido, unas galletas y un trozo de tarta en un ambiento bonito, y eso sumado a mi pasión por el color rosa, pues el resultado fue La Golosa. Si de paso te puedes llevar tus postres favoritos a casa, pues mucho mejor. Todo el tiempo tratamos de hacer algo nuevo para ir renovándonos y no caer en la monotonía. Siempre hay que sorprender al cliente.
