El merendero de los Pelambres de Zamora tiene nuevo adjudicatario tras la exclusión de la primera oferta

El merendero de los Pelambres ya tiene nuevo adjudicatario después de que la mejor oferta económica recibida en la licitación quedase finalmente excluida al no cumplir uno de los requisitos de la convocatoria. La concesión municipal se ha otorgado ahora a un empresario con dilatada trayectoria en Zamora que actualmente regenta otros negocios de hostelería.

El adjudicatario ya ha recibido la notificación del Ayuntamiento de Zamora en la que se le comunica que va a ser quien se encargue de Los Pelambres durante los próximos diez años, con dos prórrogas de cinco años más cada una, hasta un máximo de veinte. De hecho, en esa comunicación se le requería a que presentara la documentación técnica fijada en el pliego de condiciones y ya ha atendido a ese requerimiento, por lo que se espera que la próxima semana vuelvan a reunirse los responsables municipales de la adjudicación de la concesión para examinar esa documentación y comprobar que cumple los requisitos y todo está correcto.

A partir de ahí, se hará definitiva la concesión y solo habrá que esperar a que el Ayuntamiento recepcione las obras acometidas en el merendero, que ya están concluidas y se recibirán en breve. Una vez entregadas las llaves, el hostelero deberá equipar las cocinas y dotar al establecimiento de todos los servicios para poder abrir.

El adjudicatario cuenta con una amplia experiencia en la hostelería, además de estar vinculado a otros sectores como el de la limpieza. Se trata de Roberto García Fernández, que actualmente regenta otros establecimientos hosteleros de la ciudad como el Aula, en el barrio de Los Bloques; el Príncipe, en la avenida Príncipe de Asturias; o el Bátiman, en San José Obrero.

Motivos de la exclusión

Su oferta económica ascendió a 30.066 euros anuales de canon, que sumado el IVA correspondiente supone un desembolso económico mensual unos 3.031,66 euros. La suya fue la segunda mejor oferta por detrás de la de Manuel Garrote, que ofreció 41.689 euros anuales, pero no cumplió el requisito de tener una experiencia de al menos un año al frente de un negocio hostelero, o que la tuviera quien designara como gerente, y por ello fue excluido.

El Ayuntamiento le requirió en dos ocasiones para que cumpliera ese requisito, en decretos de alcaldía de los días 6 y 29 de octubre, sin que lo hiciera en el plazo previsto, según han informado fuentes de la Concejalía de Patrimonio, que dirige la edil Sara de la Higuera.

Ofertas

Al concurso se presentaron un total de ocho ofertas, aunque una de ellas se retiró antes de que se abrieran los sobres con la oferta económica. De las otras siete, en tercer lugar, con un canon de 30.000 euros, quedó una oferta impulsada por los promotores del festival Z!Live, mientras que la cuarta puja en cuantía fue la del anterior gestor de los Pelambres, Javier López Benéitez, que ofreció 24.684,99 euros, y las tres ofertas restantes fueron de 19.800, 18.270 y 18.150 euros de canon anual.

