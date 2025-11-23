"La investigación es estratégica en Psiquiatría en Zamora"

¿La salud mental es cosa de especialistas o todos deberíamos cuidarla al igual que cuidamos, por ejemplo, la salud física?

Igual que cuidamos la salud física. La enfermedad mental es una enfermedad y entonces son los especialistas los que te pueden ayudar. Cuando hablamos del tema de salud mental, igual que cuando hablamos de salud física, influyen muchos factores relacionados con nuestro estilo de vida. La red social en la que nos movemos, las actividades que realizamos, el ritmo al que vivimos… Todo eso cuenta. Ir siempre con prisa, intentar ser el mejor en todo o vivir en una constante competitividad acaba repercutiendo en nuestro bienestar.

sted además de especialista en Psiquiatría es investigador. Dentro del Complejo Asistencial de Zamora, ¿qué lugar cree que ocupa hoy en día la investigación?

Para nosotros la parte investigadora dentro del servicio de Psiquiatra y Salud Mental del Complejo Asistencial es un elemento importante y estratégico por múltiples razones. Primero, por la oportunidad que en muchas ocasiones nos permite de utilizar terapias innovadoras, que para casos complejos pueden ayudar y pueden dar un valor añadido y, por tanto, benefician directamente. Segundo, porque la mente de la persona que investiga o de los profesionales que investigan es diferente, es más abierta a buscar soluciones y no cerrada a si existen o no los tratamientos que funcionan. Con lo cual, digamos, hay una doble vertiente, que se trata de estar siempre alerta de las últimas novedades, de poderlas incluso utilizar cuanto antes y de alguna manera tener la mente abierta a poder utilizar todos los recursos con los que podamos contar. En ese sentido, eso no quiere decir que lo resolvamos al 100%, pero se trata de intentarlo. Dentro del servicio es estratégico que haya investigación.

¿Qué papel juega la formación en este servicio?

El servicio es estratégico también porque contribuye a la formación de nuevos especialistas, tanto en Salud Mental, como en Psicología clínica o también en Psiquiatría. Entonces, no solo se trata de que aprendan su propia especialidad, sino también todo lo que tiene que ver con la docencia y con la investigación.

Hace un par de años se presentaba en Zamora la aplicación de estimulación magnética transcraneal, una técnica innovadora que en lo público es aún poco frecuente. ¿Qué supone para Zamora ser uno de los pocos hospitales públicos que ofrece este tratamiento?.

Para los zamoranos es la oportunidad de que se pueda atender o se pueda disponer de otra posibilidad de tratamiento. No se trata de que esto resuelva el problema del mundo ni para todos, pero evidentemente hay una pequeña cantidad de personas que, si no tuviéramos esta técnica, pues no se resolvería su problema y gracias a tenerla lo podemos resolver. Entonces, es un tratamiento que está validado en Estados Unidos y, efectivamente, uno de los primeros hospitales a nivel nacional de aplicarla, sobre todo en el ámbito público, ha sido el de Zamora. Esto es un hecho objetivo.

¿Cuántos pacientes han pasado ya por esta terapia? y ¿ha habido posibilidad de valorar tasas de mejora en ellos?.

Aproximadamente son unos sesenta pacientes los que han pasado por la aplicación de esta terapia y estamos haciendo valoraciones. No solo el que haya una mejora en general, sino qué perfil de personas son las que se benefician más, precisamente para seleccionar lo mejor y que los pacientes que más se beneficien puedan trabajar mejor con ello. Y aplicarlo incluso antes para los que puedan obtener más beneficio. Los resultados supongo que los próximos años los iremos publicando en base a la experiencia. Porque la mayoría de los datos que hay a nivel mundial son fundamentalmente del norte de Europa y de los Estados Unidos. En el ámbito latino hay pocos y se trata también de adaptarlo a nuestra realidad y cultura.

Este tratamiento está aplicándose en la unidad de depresión resistente.

Así es, es un tipo de tratamiento que está indicado en depresión resistente. Por tanto, es parte de la cartera de servicios de esta unidad. Hoy por hoy no está planteado para un uso masivo.

En este ámbito de la innovación, en Zamora está en marcha también el uso clínico de psicodélicos. ¿Cuénteme en qué fase de desarrollo está su aplicación?.

Eso efectivamente está en marcha, pero bueno, ya sí que es un programa experimental. Hay una serie de centros a nivel europeo que tienen la posibilidad de utilizarlo bajo un programa, digamos, controlado por las autoridades sanitarias. Y el centro de Zamora es uno de los pocos de España que tiene la capacidad y posibilidad de aplicarlo. Y todos los datos se recogen para llevar a su aprobación o no en Europa. En este momento, está aprobado en países como Australia, Nueva Zelanda, varios estados de los Estados Unidos, incluso en Europa, en Chequia y está en Suiza también, pero no está aprobado ni financiado, en este momento, ni en España ni en el resto de Europa.

Para la gestión de todos estos tratamientos innovadores hay que contar con un equipo humano especializado. ¿Cómo valora ese equipo que lo hace posible en Zamora?

Evidentemente nada de esto se podría hacer ni se hubiera podido hacer sin la participación de todos los profesionales que forman parte del servicio, que son gente motivada y gente que comparte esta vocación. Ahí todo el mundo es importante, administrativos, los que trabajan directamente en el ensayo, profesionales de Enfermería, profesionales de Psiquiatría y Psicología, y realmente gracias a que todos ellos hacen un esfuerzo suplementario es posible poder incorporar estas técnicas. Aquí, por ejemplo, cuando nos mandan un fármaco, no solo planteamos en el estudio psicodélico si lo aplicamos o no, sino que ha habido que formar a profesionales en Psicoterapia integral, que es la integrativa que se aplica con estos tipos de fármacos. Los tomas en el hospital y hay un refuerzo de un programa psicoterapéutico previo. Los profesionales han tenido que ir a Estados Unidos a formarse, lo cual es un esfuerzo suplementario personal.

¿Lo mismo ocurre con la estimulación magnética transcraneal?

Así es. La formación, por ejemplo, que tiene el psiquiatra que trabaja con ello aquí en Zamora ha supuesto estar cuatro meses en la Universidad de Stanford, en California, que es donde han desarrollado la técnica. No es solo comprar el aparato y tenerlo, sino que hace falta tener a alguien experto y bien formado que lo pueda aplicar y eso solo se puede hacer por la motivación e implicación de muchos de los profesionales, podría decir la mayoría.

Además de la depresión resistente hay otro problema asociado a la enfermedad mental muy importante que es el suicidio, que representa más muertes que los accidentes de tráfico. ¿Cree que están fallando los sistemas de prevención?

Tenemos que partir de que el suicidio no es una enfermedad, es verdad que se liga a determinadas enfermedades, el riesgo es mayor, pero yo creo que tiene que ver mucho con el contexto social en el que vivimos, con el valor que se da a la vida y la muerte, las condiciones ético-morales, es decir, hay muchos elementos que están ahí. Evidentemente, en el caso de este servicio en el complejo de Zamora, y por extensión, a nivel de la comunidad autónoma, hay un Plan Estratégico de Intervención de Conductas Suicidas, y se está ejecutando. Yo creo que la inversión de tiempo y económica que puede reducir esta tasa de suicidios está siendo notable. Otra cuestión es que es un problema multidimensional, hay situaciones que son extremas, y no solo está la solución en la salud mental, sino que hay otro tipo de cuestiones, no podemos aspirar a que todo el mundo sea feliz, por ejemplo, ojalá. Pero el Plan Estratégico que hay aprobado y que se lleva a cabo sirve.

Manuel Ángel Franco, jefe de Psiquiatría en Zamora. / Cedida

¿Cree que estamos más estresados que antes o ahora lo identificamos mejor? ¿o ambas cosas?

Creo que ahora lo identificamos mejor, pero fundamentalmente la vida actual es mucho más estresante. Es decir, las amenazas son mayores, hay que pensar que las formas de comunicar, de relacionarse, de vida, pues cambian a pasos agigantados. Antes se necesitaba un siglo para que cambiara algo, para que se desarrollara algo. Ahora todo va muy rápido. Entonces, no siempre las personas se adaptan a esa velocidad que implicaba muchas veces el aprendizaje. Es decir, que hace diez años, por ejemplo, con lo de la inteligencia artificial, nadie sabía lo que era y ahora está totalmente en nuestro día a día. Son cambios que influyen, el tipo de vida influye, nos permiten hacer muchas cosas, pero también nos permiten aspirar a muchas cosas y nos enfrentan a más amenazas. Hay que saber convivir con el cambio. Y no todo el mundo sabe.

Si pudiera dar algún consejo práctico para mejorar el bienestar psicológico, ¿cuál sería?

Yo creo que, en la salud mental, el bienestar psicológico, como con casi todo en la vida, lo más importante es el equilibrio. Y el equilibrio entre lo que es la red social, la red laboral y sentirse útil. Tener una conciencia social de, no solo para uno mismo, es decir, sentirse parte de una red y participar de esa red. Al igual que hace el nudo de una red, tiene que tener el equilibrio para dar fuerza a las distintas cuerdas que salen del nudo, de los distintos lados. Ese equilibrio en las acciones, no centrarse solo en una cosa, sino saber equilibrar y saber disfrutar de lo que uno hace. Esto es muy importante, es decir, que por ejemplo en el tema del trabajo, en el tema del ocio, etcétera, lo importante es disfrutar con hacerlo, con el objetivo final que puedas alcanzar.

¿Disfrutar del camino, por tanto, más que del final?

Realmente hay que disfrutar del camino. Y luego ya, si ganas o sale bien, pues perfecto. Cuando realmente apuestas todo, que es el problema actual, al resultado final, y se valora poco el camino hasta llegar, pues evidentemente haces un camino muy estresado, porque la amenaza de no ser el primero, no conseguir el objetivo, es muy grande. Si tú vas disfrutando del camino, pues al final no es tan importante conseguir el objetivo, porque ya has disfrutado. Eso es lo que cambia tener una buena o mala salud mental. Disfrutar del camino.