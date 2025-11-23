¿Cómo influyen Las Edades el Hombre en el turismo en Zamora? Unas cifras que sorprenden

El efecto de Las Edades del Hombre se deja ver, aunque tímidamente, en el panorama turístico de la provincia.

El año 2025 no está siendo un buen ejercicio en lo que respecta a turistas y pernoctaciones, con unos datos que arrastran números negativos en su comparativa con 2024, mes tras mes, y que se agravaron en agosto, coincidiendo con los incendios que asolaron la provincia en la segunda quincena del mes de mayor potencial turístico. Ante ese panorama, las expectativas para el sector estaban depositadas en lo que deparara la vigésima octava edición de Las Edades del Hombre, inaugurada a mediados de octubre.

Pese al atractivo cultural de "Esperanza", los datos cerrados del mes de octubre, en cuanto a visitantes y pernoctaciones, arrojan números negativos comparados con los del mismo mes del año anterior, tanto si se mira la estadística del INE como la del Boletín de Coyuntura Turística de la Junta de Castilla y León, ambas dadas a conocer esta semana. El único aspecto positivo es que ese descenso de viajeros es menor al acumulado durante los diez primeros meses del año.

El INE refleja que en octubre se anotaron 20.377 viajeros, un 5,9% menos que en ese mes de 2024, mientras que en el acumulado del año se pasó 200.389 entre enero y octubre del pasado año a 186.035 turistas en los mismos meses de este año, con una caída del 7,2%.

A contracorriente

Pese a todo, Zamora sigue remando a contracorriente respecto al conjunto de Castilla y León y de España, ya que, tanto a nivel autonómico como nacional, 2025 está resultando un buen año desde el punto de vista turístico y el mes de octubre también lo fue si se compara con el del año anterior.

Los datos de la Junta de Castilla y León marcan una tendencia similar, aunque difieren algo porque son datos que recogen no solo los alojamientos turísticos tradicionales, sino también las pernoctaciones de turismo rural y las de albergues, viviendas y apartamentos turísticos.

Turistas junto a la iglesia de la Magdalena. | ALBA PRIETO

En el caso del Boletín de Coyuntura Turística regional, el número de viajeros en octubre de este año fue de 32.642, un 9,2% menos que el mismo mes del año pasado, mientras que en el acumulado del año se contabilizaron 348.594 visitantes, un 12,2% menos que en los diez primeros meses del año 2024.

"Los fines de semana vienen ocho autobuses a la exposición"

El presidente de la asociación de hostelería Azehos, Ángel Vicente, constata que desde que se abrió la exposición de "Esperanza" se ha notado algo más de actividad turística, pese a que la incertidumbre de cuándo sería la fecha de apertura no ayudó inicialmente, pero pasado ese impás se ha notado algo la reactivación turística.

De hecho, según detalla Ángel Vicente, desde que está abierta la muestra, "los fines de semana, viernes, sábado y domingo vienen ocho autobuses" a la exposición, al margen de la gente que llega de fuera por su cuenta, en vehículos particulares, a ver Las Edades del Hombre. "En excursiones programas sí se está notando", constata este hostelero zamorano.

Puente de diciembre

Otro síntoma de que la muestra de arte religioso puede suponer un revulsivo es que para el puente de diciembre, el número de reservas que se han formalizado en los alojamientos de la ciudad y el entorno ya es mayor que las formalizadas en estas mismas fechas el pasado año, lo que es un indicio de que puede ser un buen puente festivo.

Eso pese a que este año el día de la Constitución cae en sábado y el de la Inmaculada en lunes. Muchos de los turistas que ya han reservado para esas fechas tienen en su agenda ver "Esperanza", según reconoce Ángel Vicente.

Más de medio millar de pisos turísticos

Los pisos y apartamentos turísticos es una modalidad de alojamiento que vive una tendencia al alza tanto en Zamora como en el conjunto de España. Eso ha obligado a establecer restricciones para evitar que la proliferación de alquileres temporales cause molestias a los vecinos y problemas de gentrificación, unas consecuencias que ya se han visto en las grandes ciudades, pero que aún son atenuadas en Zamora. Pese a todo ello, la provincia supera ya el medio millar de alojamientos de ese tipo.

En concreto, según la última actualización del INE, a mediados de este año se contabilizaban en Zamora 546 pisos turísticos, una cifra que en Castilla y León únicamente era más baja en la provincia de Palencia, con 239.

El endurecimiento de las condiciones para obtener una licencia ha hecho que este año, hasta el pasado 10 de octubre, cerca del 20% de las solicitudes para figurar en el registro de estos alojamientos se hayan denegado en Castilla y León. La falta de autorización administrativa, la prohibición expresa en los estatutos de la comunidad de vecinos o la falta de autorización por parte de la comunidad, exigida en los nuevos arrendamientos turísticos desde el 3 de abril, son los principales motivos de la denegación.