Estas ideas de la Politécnica de Zamora podrían ser negocios con futuro

La construcción de adoquines con material reciclado y un innovador sistema para cortar materiales metálicos. Estos son los dos originales proyectos de la Escuela Politécnica Superior de Zamora que han sido elegidos este curso para el Programa de Prototipos Orientados al Mercado, de la Universidad de Salamanca, dentro del Plan de Transferencia de Conocimiento Universidad Empresa (TCUE).

Manuela Arango Ramírez, estudiante del grado de Ingeniería Civil, es la autora del proyecto "Desarrollo de adoquines sostenibles a base de plástico reciclado: innovación aplicada para el fomento de la economía circular y construcción responsable", apoyada por sus tutoras Diana Movilla Quesada y Almudena Frechilla Alonso.

Prototipos para dar el salto al mercado

Con la colaboración del Ayuntamiento de Zamora, esta propuesta se centra en la fabricación de adoquines con este material reciclado "como alternativa innovadora y ecológica a los materiales tradicionales de pavimentación", se explica. Un pavimento que, según su promotora, "no compromete ni la resistencia ni la durabilidad, cumpliendo con la normativa vigente", asegura.

Arriba, un momento de la presentación de los proyectos TCUE para este curso. A la izquierda, materiales utilizados para el proyecto de adoquines sostenibles. | CEDIDAS

Los ensayos realizados hasta el momento han demostrado que los adoquines con un 5% de plástico cumplen con la normativa y supondría un ahorro de áridos naturales, "evitando su extracción y procesamiento". Un ejemplo "que refleja el enorme potencial ambiental y técnico del proyecto", defiende la estudiante.

Corte de metales con mayor precisión

El profesor Roberto Guzmán de Villoria es quien tutoriza la propuesta de su estudiante de Ingeniería Mecánica Álvaro Vázquez Andrés, titulada "Diseño y fabricación de un sistema cortador de plasma CNC inteligente".

En este caso, se trata de diseñar y fabricar un prototipo funcional de una máquina CNC (control numérico por computadora), que se basa en un equipo automatizado, con movimientos controlados por ordenador, para realizar esos cortes con alta precisión.

Álvaro Vázquez y Manuela Arango, alumnos de la Escuela Politécnica Superior de Zamora. / Cedida

Lo que se busca es que ese corte de plasma "combine accesibilidad económica, portabilidad y fiabilidad en el corte de metales, pensado para un uso en talleres pequeños y entre aficionados", resume.

El programa TCUE busca que estos prototipos puedan llegar a ser comercializados, fomentando la creación de empresas y el registro de patentes en la USAL.