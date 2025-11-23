"El estigma hace más daño que la propia enfermedad mental"

¿Cómo describirías el papel de la enfermera en Salud Mental?

Yo creo que es un trabajo prioritario, porque en las unidades de hospitalización pasamos 24 horas, 7 días a la semana con las personas que nos necesitan. Pero en atención comunitaria la lideramos. No solo cuidamos, sino que lideramos todos los cuidados. Incluso las revisiones a su psiquiatra de referencia. Se trata de que para las personas con enfermedad mental su enfermedad sea una anécdota y lo importante sea su vida, una vida plena, una vida con sentido, una vida que cuando te llegue el momento de partida haya merecido la pena ser vivida.

¿Cómo es el funcionamiento en la unidad de Zamora?

Nuestra unidad estrella es la UFAC, la Unidad Funcional Asertivo Comunitaria. Cuenta con 12 enfermeras y 9 TCAES. Y estas enfermeras llegan a toda la provincia por zonas. A cada rincón de la provincia de Zamora llega una enfermera de Salud Mental para dar apoyo a las personas que lo necesiten. Y no solamente a las personas con enfermedad mental, sino para hacer una coordinación real con Atención Primaria, que son al final los que están al lado de esa persona el resto de los días. Cada uno tiene su zona de responsabilidad y ahí tienen las personas a las que tienen que atender.

Desde la pandemia la sociedad se ha abierto más a los problemas acarreados por la enfermedad mental, ¿pero sigue habiendo estigma respecto a este tema?

Ese es el problema de la salud mental. Si tú preguntas a una persona con enfermedad mental qué es lo que más daño le hace, si su enfermedad mental, sus ruidos en la cabeza, sus alucinaciones visuales, esos monstruos que a veces le acompañan, con los que se acostumbra a vivir, o el estigma social, diría que el estigma, el hecho de no ser aceptado ni por tus hermanos. Pero hay otra cosa más grave todavía que el estigma, el autoestigma. Si a mí me han diagnosticado una enfermedad mental con el estigma social que hay yo, qué pienso, que por tener una esquizofrenia en un brote psicótico voy a matar a las personas que más quiero o voy a hacerles daño.

En el tratamiento con una persona con enfermedad mental hay un equipo clínico, ¿qué aporta la enfermera que no lo hace ninguna otra figura de este equipo?

La enfermera atiende a esa persona en su entorno, en la sociedad, va a su domicilio. Cuando tú entras en su casa la conoces de verdad y empiezas a comprender a esas personas, a ver lo que están viviendo, a ponerte en sus zapatos. Y hasta que no consigues hacer eso, no eres capaz de ayudar. También conoces el tipo de estigma que tiene en ese entorno, porque ves cómo lo tratan cuando va a comprar o cuando va al bar, ves la relación que tiene con sus hijos o con su madre. La enfermera aporta el tratamiento en el entorno que vive la persona, vemos a la persona en su entorno.

¿Es determinante el conocimiento del entorno para buscar soluciones?

Así es. No vemos un diagnóstico ni un problema psiquiátrico. Vemos una persona con problemas y con posibles soluciones que le ayudamos a encontrar. Por supuesto, siempre en clave de recuperación, de solución, de apoyo. Yo creo que las personas con cualquier discapacidad, con los apoyos suficientes, pueden conseguir que su vida sea lo que realmente quisieron que fuera. Y si no, al menos podemos acercarnos.

Supongo que el Complejo Asistencial de Zamora donde la atención está muy pegada al territorio ¿influye también esa proximidad?

Por su puesto, hay que ir al territorio y conocer. Es muy difícil que no haya transferencia de sentimientos. La distancia terapéutica es muy difícil mantenerla. Muchísimo. En las zonas rurales hay personas entrañables que agradecen notablemente que te acerques hasta allí. Las personas con enfermedad mental en el área de Zamora tienen una persona a la que pueden consultar a cualquier hora del día y todos los días con una confianza plena. Porque se adquiere esa confianza. Nosotros llegamos a conocer a la familia y su relación con ellos.

Más allá del diagnóstico y el tratamiento, ¿qué papel juega el acompañamiento emocional?

Es fundamental. Es lo que marca la diferencia. Si hay una persona que te acompaña y que hace un buen seguimiento, eso hará un buen diagnóstico y un buen tratamiento. Ese acompañamiento terapéutico, ese ayudar en el estigma, todas las palabras técnicas que pongamos al final se resumen en ver a una persona, estar con la persona y escuchar a esa persona. Ayudarle a conseguir lo que realmente quiere. Entonces, el tratamiento es totalmente individualizado, sí. La enfermera es como un entrenador personal en las habilidades de la vida diaria, en las habilidades sociales con las que tenemos que movernos.

La enfermedad mental tiene periodos de crisis, pero también momentos más estables ¿qué cuidados ofrece la enfermera a estos enfermos?

Una persona con enfermedad mental grave y prolongada, crónica, tiene un tratamiento crónico y cuando no se encuentra bien, debe de saber por qué. Por lo que debe de saber qué es lo que hace cada medicación, qué efectos secundarios tiene, para asimilarlos como normales y de forma natural y hacer tratamiento sintomático de los efectos secundarios. Y, sobre todo, tener esa persona de referencia que aporta a la enfermedad confianza, a la que tú puedes llamar. Las personas a las que atendemos tienen acceso a un teléfono corporativo al que pueden llamar y consultar.

En las zonas rurales el perfil es el de una población envejecida. ¿Influye esta circunstancia en los cuidados que presta a las personas con enfermedad mental?

La atención que nosotros hacemos es de persona a persona. Y eso es lo grandioso. Influye muchísimo la edad, porque no solamente abordas enfermedades de salud mental cuidas todo. La salud mental y la salud corporal están muy unidas. Se hace mucho hincapié en los hábitos saludables. De hecho, tenemos un programa fantástico para hacerlo. Todo basado en evidencia científica. Acompañar a una persona a dar un paseo significa hablar en la naturaleza donde no hay una mesa de por medio, al movernos estamos promoviendo endorfinas. Estamos en contacto directo, no hay una mesa de despacho entre nosotros.

¿Falta sensibilidad en la sociedad actual frente a los enfermos y enfermas mentales?

Todos somos responsables del estigma social. Debemos ayudar a nuestros vecinos, a nuestros hermanos, que tienen una enfermedad mental. Debemos ayudar a superar ese estigma frente a la enfermedad mental. Es nuestra responsabilidad como sociedad.

