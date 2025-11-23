El ballet “La Cenicienta” llega a Multicines Zamora

La espectacular producción del Royal Ballet de “La Cenicienta”, de Frederick Ashton, se estrena en cines de todo el mundo este martes, 25 de noviembre, a las 20.15 horas.

En Zamora se proyectará, vía satélite desde Londres, en Multicines Zamora, mientras que en toda España llegará a más de cien salas.

Ballet "La Cenicienta". / Cedida

Con una duración de 180 minutos, las entradas ya se pueden adquirir de manera anticipada por 12 euros, aunque también está la posibilidad de comprarlas el mismo día en taquilla, por 15 euros.

Regreso en 2023

Filmada en directo en 2024, esta proyección especial en cines cuenta con Fumi Kaneko y William Bracewell en los papeles principales de Cenicienta y el príncipe, respectivamente. “La Cenicienta” regresó a los escenarios en 2023 tras una ausencia de más de diez años con esta nueva producción, en la que un galardonado equipo creativo, impregnado de la magia del teatro, el cine, la danza y la ópera, aportó una nueva atmósfera al etéreo mundo de Cenicienta, con sus hadas madrinas y sus carruajes de calabaza.

El diseño del escenario es de Tom Pye (“Mi vecino Totoro”, premio Olivier al mejor diseño de escenario); el diseño de vestuario de Alexandra Byrne (“Elizabeth: La edad de oro”, premio Óscar al mejor diseño de vestuario); el diseño de iluminación de David Finn (“Brokeback Mountain”); el diseño de vídeo de Finn Ross (“Los miserables”, “Frozen”), y los efectos de Chris Fisher (“Harry Potter y el legado maldito”).

La adaptación del coreógrafo fundador de The Royal Ballet, Frederick Ashton Ashton, se estrenó el 23 de diciembre de 1948 con los bailarines del Royal Ballet, Moira Shearer y Michael Somes en los papeles principales.

Inspirado en el famoso cuento de Perrault

La producción fue recibida con entusiasmo, ya que la reelaboración de Ashton del famoso cuento de Charles Perrault sobre la ascensión de la pobreza a la riqueza demostró ser un escaparate irresistible para la musicalidad del coreógrafo y la belleza de la trascendente partitura de Sergey Prokofiev.

“La Cenicienta” es una coproducción del Royal Ballet y el Ballet Nacional de Canadá.

La obra maestra para disfrutar en familia se distribuye en España a través de Versión Digital.