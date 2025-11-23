"El arte y la cultura son herramientas de transformación social y personal"

¿Qué supone para usted recibir este reconocimiento en los premios eWoman Zamora?

Para mí este reconocimiento tiene un valor muy especial y, más que un logro personal, lo siento como un reconocimiento colectivo hacia todas las mujeres zamoranas increíbles con las que he formado equipo en los distintos proyectos en los que he participado, tanto en el ámbito de la psicología como en el musical y en el asociativo. Lo recibo con humildad y con un enorme agradecimiento hacia quienes han confiado en mí y me han ayudado a crecer, tanto en lo personal como en lo profesional. Este premio es, en realidad, un logro compartido.

¿Qué aprendizaje le ha aportado su experiencia con personas con trastornos del espectro autista y otras dificultades cognitivas o emocionales?

Trabajar con personas con diferentes capacidades cognitivas, sociales y emocionales me ha enseñado a valorar y comprender los distintos ritmos y la forma única que cada persona tiene de entender y estar en el mundo. He aprendido el valor de la escucha activa y la flexibilidad, así como la importancia de crear entornos seguros e identificar estrategias que favorezcan las oportunidades de todas las personas. También he aprendido que los avances, por pequeños que parezcan, siempre son significativos y que acompañar esos procesos no solo transforma a quienes apoyamos, sino también a quienes acompañamos.

¿Cómo nacieron iniciativas como “Música Sin Barreras”, de la cual formas parte, y qué objetivos perseguía desde el principio?

Música Sin Barreras es un proyecto promovido por la Asociación Cultural Peromato que fomenta la colaboración entre músicos, con o sin discapacidad, en un proceso creativo de composición musical. La iniciativa surgió tras ser seleccionada en su primera edición por la convocatoria Art For Change de Fundación La Caixa, en la que Huckleberry, una de las formaciones musicales de las que formo parte, tuvimos la suerte de participar como directores musicales. Detrás de este proyecto hay un grupo de personas muy grande con un talento increíble y una enorme capacidad de esfuerzo y trabajo. Os invito a disfrutar del resultado de las composiciones de la edición de este año el próximo 30 de noviembre en el Teatro Principal de Zamora.

¿Cree que el arte y la cultura son herramientas suficientemente valoradas en el ámbito terapéutico?

Creo firmemente que el arte y la cultura son grandes herramientas de transformación social y personal. Formo parte de la Asociación Cultural Creaturas, y nuestro lema es "Creemos (en) el arte y la cultura como transformadores sociales". El arte permite expresar emociones, descubrir capacidades y construir puentes entre distintas realidades. La música, la pintura, el teatro o cualquier manifestación cultural no solo tienen un impacto emocional y creativo, sino que también fomentan la autodeterminación, la identidad y la participación social. Por eso, considero fundamental integrar la cultura y el arte como recursos de intervención, porque su potencial transformador es enorme.

En su opinión, ¿qué es lo más urgente para avanzar en la plena inclusión de personas con problemas de salud mental?

Creo que lo más urgente es que como sociedad seamos capaces de construir entornos accesibles, comprensivos y amables. Reconocer que cada persona tiene su propia idiosincrasia, pero que a la vez forma parte de una colectividad, y que se valore tanto su capacidad individual como sus aportes a la comunidad. La inclusión plena solo se logrará cuando todas las personas puedan desarrollarse, participar y sentirse parte de la sociedad de manera igualitaria.

La sociedad habla cada vez más de salud mental. ¿Estamos realmente más concienciados o falta aún un largo camino por recorrer?

Las dos cosas. Creo que se ha avanzado en visibilizar la importancia de la salud mental y en hablar de ella con más naturalidad, pero creo que la verdadera concienciación implica no solo hablar del tema, sino pasar a la acción y generar entornos comprensivos y colectivos, de escucha activa y de apoyo mutuo, donde se valoren las necesidades de cada persona y se promueva su participación en todos los ámbitos de la sociedad.

n