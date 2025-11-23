El dispositivo de vialidad invernal que el Gobierno de España ha dispuesto para mantener en buen estado de uso las carreteras estatales en la provincia de Zamora cuenta con unas 55 zonas de estacionamiento con capacidad para 1.995 camiones y 873 plazas para vehículos ligeros. Plazas de estacionamiento necesarias en caso de proceder a un embolsamiento preventivo de vehículos ante circunstancias meteorológicas adversas.

Maquinas quitanieves en el Centro de Conservación de Carreteras. | VÍCTOR GARRIDO

En total, 2.868 plazas de estacionamiento para el embolsamiento de vehículos en una superficie de más de diecinueve hectáreas. Además, aunque con dependencia funcional de la Unidad de Carreteras de Valladolid, en la A – 6 a su paso por Villalpando y Benavente, están en servicio alrededor de 600 plazas más de estacionamiento para vehículos pesados.

"Sabemos que puede haber situaciones, por la intensidad de las nevadas o de otras condiciones meteorológicas extremas, que obliguen a recomendar a los ciudadanos que no utilicen determinadas vías y también a exigir el uso de cadenas o incluso a prohibir transitar por determinados tramos. Si estas circunstancias llegaran a darse, pido a los ciudadanos comprensión y colaboración", declara el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco.

Un operativo diseñado para blindar a la provincia ante el hielo y la nieve que supone un importante "esfuerzo del Estado en la dotación de recursos materiales y humanos para que las carreteras de la provincia se encuentren en las mejores condiciones en esta campaña", añade Blanco. Todo ello, se traduce en un amplio despliegue de máquinas quitanieves, 28 con extendedor de sal y 11 con extendedor de salmuera, 10.070 toneladas de sal y unas 200 personas que velarán por la seguridad en 789 kilómetros de carreteras.

Recursos estrictamente provinciales, a los que se añaden también otros medios de apoyo compartidos y servicios relacionados con la predicción meteorológica, la difusión de alertas, las campañas de concienciación de la Dirección General de Tráfico (DGT) o la Unidad Militar de Emergencias (UME). n

La A-52 es la vía que mayores problemas de vialidad enfrenta durante el invierno, en concreto, la zona de las portillas de Padornelo y La Canda, al estar a una cota de 1.360 metros. "Están todos los medios a disposición y, en principio, no tiene por qué haber problemas", comenta el técnico superior de la unidad de carreteras en Zamora, Raúl García. No obstante, hace un llamamiento a la prudencia de los conductores porque "aunque se quite la nieve de la carretera, las condiciones de adherencia no son las óptimas", añade.

En este sentido, desde la Subdelegación del Gobierno en Zamora recuerdan cuáles son los niveles de riesgo que establece la Dirección General de Tráfico. Nivel verde, en el que se pide prudencia a los usuarios porque comienza a nevar. Nivel amarillo, que significa que hay nieve en la calzada y ya no pueden circular camiones. Nivel rojo, en el que la calzada está completamente cubierta de nieve y sólo se permite la circulación a turismos con cadenas o neumáticos de invierno. Y, nivel negro, que supone que la carretera se encuentra intransitable y está cerrada al tráfico. Por último, inciden en la importancia de permanecer atentos a las informaciones oficiales y seguir las indicaciones de Protección Civil, de la Agencia Estatal de Meteorología y de la DGT. n

Revisar el vehículo antes de iniciar el viaje. Esta es una de las peticiones que hacen desde la Guardia Civil de Zamora a la ciudadanía. "Uno de los principales factores de siniestralidad son los vehículos en mal estado, concretamente los neumáticos, que son la parte del vehículo que soporta él mismo sobre la calzada", explica el capitán Juan Carlos Nogueiras, jefe del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil. "Unos neumáticos deficientes en un estado de la carretera, que pudiera ser de nieve o de escarcha, es casi sinónimo de un posible accidente", añade. Por ello, insiste en la revisión del vehículo unida a la prudencia. "Si observamos que lo que es la calzada, que normalmente es negra, se empieza a poner blanca, es una obviedad, pero hay gente que continúa a la misma velocidad que traía y eso lo que va a conllevar es a una salida de vía o a un vuelco sobre la calzada". Desde la Dirección General de Tráfico insisten también en la importancia de anticipar el viaje y "planificar la ruta, controlar las distancias, las horas, dónde vamos a ir...", comenta Alfonso Ibáñez, jefe provincial de Tráfico.

Operativo que este año se refuerza con la introducción del protocolo firmado entre la Junta de Castilla y León y la delegación del Gobierno para la atención a las personas que puedan quedar atrapadas en sus vehículos. n