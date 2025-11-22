Zamora deja de ser una ciudad triste y aumenta 1.200 habitantes en dos años, el logro esgrimido por David Gago

"Nos habíamos convertido en una ciudad triste, que no salía la calle". Esa reflexión sobre Zamora la ha realizado el primer teniente de alcalde de la ciudad, David Gago, en un cónclave autonómico socialista en el que ha expuesto el caso de Zamora y el cambio que se ha producido con el nuevo Gobierno municipal de coalición en el que ha entrado el PSOE en el actual mandato en tándem con IU.

El que es el concejal de Promoción Económica y Protección Ciudadana ha criticado además que Zamora es una ciudad "castigada por la Junta, con un PP sumiso a la Junta". Frente a ello, ha expuesto la actual gestión y el impulso desde el área de Promoción Económica ha intentado dar a la ciudad, con actividades de calle todos los fines de semana y campañas de promoción y dinamización comercial, entre otras acciones.

Ha concluido que el resultado de la actual gestión "se nota, 1.200 habitantes más en dos años en una ciudad como Zamora, que llevaba perdiendo población ininterrumpidamente durante 20 años", ha declarado el edil.

Imagen de archivo de la presentación del programa de actividades de las Ferias y Fiestas de San Pedro a cargo del concejal de Promoción Económica, David Gago. / Miguel Ángel Lorenzo

David Gago ha hecho esa reflexión este sábado en Salamanca, donde ha participado en una mesa de debate de la Escuela de Gobierno del PSOE de Castilla y León. En ella, Gago ha compartido coloquio con el alcalde de Fuenlabrada y portavoz del PSOE en la FEMP, Francisco Javier Ayala, y las alcaldesas socialistas de Palencia y Miranda de Ebro, Miriam Andrés y Aitana Hernando, respectivamente.

La intervención y exposición sobre la evolución de Zamora con el nuevo equipo de Gobierno municipal salido de las urnas tras las elecciones de mayo de 2025 la ha efectuado Gago en una mesa de debate titulada "Europa y Castilla y León tienen futuro desde el municipalismo y la ordenación del territorio" que se ha desarrollado en Salamanca, dentro de la actividad formativa promovida por los socialistas de la comunidad.