La visita solidaria de los bomberos a una hamburguesería de Zamora

Las familias zamoranas que en la tarde del viernes se acercaron a merendar a una conocida hamburguesería del Centro Comercial Valderaduey se encontraron con la sorpresa de la presencia de unos visitantes muy especiales: varios bomberos del Ayuntamiento de Zamora que no iban a sofocar ningún fuego, sino a ayudar de una manera diferente a la que nos tienen acostumbrados.

Estos profesionales se acercaron al Mc Donald´s de Zamora para colaborar con una campaña que la compañía americana lleva años desarrollando por estas fechas: el Mc Happy Day.

Peluches para sumar sonrisas

Se trata de una iniciativa por la que se aprovecha la visita de los clientes para vender peluches solidarios cuya recaudación irá destinada a las casas que Mc Donald tiene repartidas por el mundo para ayudar a los niños que sufren alguna enfermedad de larga duración.

Bomberos de Zamora en el Mc Donalds / Cedida

Los bomberos de Zamora no se lo pensaron dos veces y decidieron volver a colaborar con esta campaña, ya que han asistido en ediciones anteriores, y ayudar así a la venta de estos pequeños peluches, por tan solo 3,50 euros.

Oportunidad de colaborar todo el año

No es el único día que estos juguetes solidarios están a la venta, así que los zamoranos pueden aportar su granito de arena a esta causa adquiriendo alguno de estos peluches durante todo el año.

Los bomberos participaron activamente, animando a las familias a comprar estos juguetes para colaborar con los niños enfermos y sus padres.

Una acción con la que piensan seguir colaborando en sucesivos años.