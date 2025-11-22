Sanabria bajo el hielo

No es novedad que en la comarca de Sanabria se registren bajas temperaturas al inicio de la temporada de frío y esta mañana no ha sido menos. En este caso, los vecinos de la Alta Sanabria, en el municipio de Porto de Sanabria, se han despertado con una gran cencellada, dónde se han alcanzado a las siete de la mañana los -6,6 grados.

Porto de Sanabria / Araceli Saavedra

Estas temperaturas extremas han tenido efectos visibles en el paisaje de la comarca, tiñendo de blanco la ceniza y las zonas quemadas que recuerdan los incendios vividos durante el verano.

La escarcha ha cubierto los campos negros por la mañana dejando una imagen totalmente invernal. Este descenso térmico puede provocar dificultades logísticas para los habitantes de la zona y se pide tener precaución ante la formación de placas de hielo.