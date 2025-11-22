La salud mental en Zamora, un reto para jóvenes y profesionales

Cargos públicos y orgánicos del Partido Popular han celebrado un encuentro con jóvenes de Nuevas Generaciones y profesionales de la salud mental para analizar los principales retos que afronta la juventud zamorana en este ámbito.

En la reunión participaron miembros de la Comisión de Sanidad del PP, así como especialistas y representantes de asociaciones vinculadas a la salud mental en la provincia.

Intervinieron Laura Vaquero, enfermera especialista de la Unidad de Salud Mental de Zamora; Pasión Vega, presidenta de la Asociación de Anorexia y Bulimia de Zamora; y una psicóloga experta en conducta juvenil.

Encuentro en el PP de Zamora / Cedida

Los asistentes destacaron la importancia “de escuchar a los jóvenes y a los profesionales para ajustar las políticas públicas a las nuevas necesidades”.

Las nuevas tecnologías alteran la conducta

Los profesionales señalaron que una parte significativa de los casos que llegan a la Unidad de Salud Mental está relacionada con cambios de conducta derivados del uso intensivo de nuevas tecnologías, especialmente redes sociales como Instagram o TikTok, así como por el seguimiento de influencers y el aislamiento generado por la interacción exclusivamente digital.

Por su parte, la Asociación de Anorexia y Bulimia trasladó la necesidad de que Zamora cuente con un área específica y camas de hospitalización “para mejorar el seguimiento y tratamiento de trastornos alimentarios”. Subrayaron que son patologías “difíciles de detectar” y que resulta “fundamental” la detección precoz, incluyendo la alerta temprana por parte del entorno más cercano.

Un modelo de atención comunitaria de referencia

Los participantes pusieron en valor el modelo zamorano de atención comunitaria en salud mental, que está ofreciendo excelentes resultados al atender a los pacientes en su propio entorno. Psiquiatras, psicólogos y enfermeras especialistas se desplazan por la provincia para realizar un seguimiento continuado, un enfoque que ya suscita interés en otros puntos de España.

El Partido Popular subrayó la importancia “de seguir trabajando en la prevención desde los centros educativos, con el apoyo de los servicios sociales, el sistema sanitario y las asociaciones de pacientes”, enumeró.

Asimismo, el partido popular recordó que el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco aprobó a comienzos de año la Estrategia de Asistencia en Salud Mental 2024-2030 de Castilla y León, que fortalece recursos, amplía servicios “y se enmarca en el objetivo de convertir a Castilla y León en una de las tres mejores comunidades autónomas para vivir”, subrayó.

El Partido Popular de Zamora trasladará a la Junta las demandas planteadas por profesionales sanitarios, asociaciones de pacientes y colectivos juveniles para seguir avanzando en un ámbito que preocupa especialmente a las familias y al conjunto de la sociedad zamorana.