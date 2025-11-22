Los embalses de Zamora superan el 40% de su capacidad con las lluvias de noviembre

Después de un verano muy seco y un inicio del otoño en el que tampoco fueron abundantes las lluvias, los embalses de Zamora se encontraban en una situación delicada. Sobre todo, era preocupante el descenso continuado durante los últimos meses en las mediciones de las principales presas de la provincia, que arrastraban la media global a quedarse por debajo del listón del 40%. Sin embargo, con la llegada de la borrasca Claudia y sus lluvias continuadas en practicamente todo el norte peninsular, esta barrera ya ha sido sobrepasada para iniciar la habitual subida de las últimas semanas de cada año, que debería tener continuidad en los meses venideros.

El pasado martes, jornada en la que se actualizan los datos semanalmente en los registros comparativos, la ocupación total de los embalses de Zamora se situaba en el 43,29%. Aunque pudiera parecer un dato pírrico, se quedaba a apenas unas décimas de la media de la última década (43,85%) y 'solamente' cuatro puntos por debajo del pasado ejercicio (47,93%), cuando el repunte habitual de la temporada otoño-invierno se hizo esperar más de la cuenta. Sobre el papel, la buena noticia es el adelanto de este pico inferior al mes de noviembre, que debería quedar atrás de manera permanente si la sequía no golpea de nuevo a la provincia.

Datos actualizados del agua embalsada en la provincia de Zamora / embalses.net

La mejor noticia llega desde el embalse de Cernadilla, que en apenas siete días había prácticamente duplicado su agua embalsada. Si el pasado 10 de diciembre tenía cubiertos 42 de sus 255 hectómetros cúbicos, ahora esta cifra se ha colocado ya en los 78 hm³, lo que supone algo más de un 30% de su capacidad. Datos modestos, aunque esperanzadores, que también se repiten en la presa más grande de la provincia -y una de las más importantes de España-, como es la de Ricobayo. En este caso, el aumento ha sido mucho más comedido, aunque superando ya los 400 hm³ (de 1.145 hm³ totales) hasta llegar al 35% de su capacidad.

El resto, a remolque

El tercer embalse en discordia -y el último de los que supera los 100 hm³ de capacidad total-, Valparaíso, también ha visto subir su nivel hasta un 88% de su capacidad, confirmando los buenos datos que no había perdido en todo el verano. En cuanto al resto de los pantanos que existen en Zamora, ha habido también descensos, como en Villalcampo (se sitúa ahora en un 90% de su total) y Nuestra Señora de Argavanzal (ligeramente por debajo de 89%). Sin cambios respecto a la semana anterior se mantienen San Sebastián (30,43%) y Castro (88,89%), mientras que en el caso de Puente Porto ha aumentado ligeramente (hasta el 17,23%).