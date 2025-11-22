Concierto para los enfermos de Zamora en los dos hospitales de la capital

Las personas ingresadas en el Virgen de la Concha y el Hospital Provincial de Zamora recibirán una visita muy especial el próximo miércoles, 26 de noviembre, dentro del XI Maratón Social Musical que organiza durante esa semana la Orquesta Sinfónica de Castilla y León.

Los pacientes podrán disfrutar ese día de un concierto de un cuarteto de cuerda, que amenizará su estancia en el hospital.

Concierto para la tercera edad y jóvenes en Benavente

También tendrán la oportunidad de escuchar música en directo gracias a esta iniciativa los usuarios de la Residencia de Personas Mayores de Benavente y el el CEIP Los Salados, con la actuación del Dúo Norte, formado por Clara Pérez y Julio Perpiñá.

La Orquesta Sinfónica de Castilla y León celebrará su XI Maratón Social Musical de lunes a miércoles, con 22 conciertos en diferentes centros de educación especial, centros de día, centros sanitarios, hospitales y residencias de personas mayores de toda Castilla y León, llevando la música a centros públicos y hasta la población con mayor necesidad de apoyo social y emocional, tanto del medio rural como urbano.

De concierto en concierto desde abril

La programación se suma a la celebrada el pasado mes de abril y alcanza el medio centenar de conciertos a lo largo de este año 2025.

Durante tres jornadas, 14 grupos de cámara formados por músicos de la OSCyL recorrerán la comunidad en una primera fase de este original maratón, que tendrá continuidad en el mes de diciembre, con la participación de los integrantes de la OSCyL Joven.

El proyecto está impulsado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte a través del Área Socioeducativa Miradas y cuenta con la colaboración de las consejerías de Sanidad, Familia e Igualdad de Oportunidades y Educación.

Se trata de un proyecto transversal de la Junta de Castilla y León, que apuesta por la música como vehículo de transformación social y de cohesión territorial, mediante esta iniciativa desarrollada por la OSCyL desde hace más de una década y que es pionera en España.