Zamora se feminiza: cambia el ciclo y nacen más mujeres que nunca

Por cada cien mujeres nacieron en Zamora 86 hombres. El dato es llamativo porque lo habitual es que nazcan más niños que niñas, pero los datos que acaba de distribuir el Instituto Nacional de Estadística muestran que en 2024 en Zamora ha ocurrido lo contrario. Es cierto que algún otro año había pasado, pero la proporción de varones y mujeres al nacer se quedaba muy próxima, mientras que este año la diferencia es de casi 15 puntos, algo que no había ocurrido nunca antes en la historia.

Además de los últimos cuatro años, en tres han nacido más niñas que niños, algo insólito por estos lares.

Es más, en los datos de 2024, Zamora destaca como el territorio de España más fenimizado en los nacimientos y ha sido, junto con Huelva y Ceuta, la única provincia donde ha ocurrido este fenómeno, que no tiene una explicación científica clara, pero que hasta ahora arrojaba un mayor número de nacidos hombres que mujeres.

Sea como fuere la tasa de natalidad continua en Zamora por los suelos, y sólo supera a la de Orense que está aún peor. Son 4,89 niños los que nacen al año por cada mil habitantes. Sin duda es efecto del envejecimiento de la población porque hay otro dato, la tasa de fecundidad, donde Zamora está un poco mejor y supera a otras seis provincias más.

La edad media de la maternidad se sitúa en 31,79 años para el primer hijo y es incluso un pelín más alta en la capital. Esta, más o menos en la media de España.

Un dato muy positivo es el de la mortalidad infantil, que el año pasado fue de cero casos en Zamora, lo mismo que en Teruel y Soria, en tanto que el resto de las provincias sí tuvieron alguna desgracia de este tipo.

No se estila el matrimonio

Un dato curioso es que casi el 57% de los niños que vienen al mundo en Zamora son de madre no casada, porcentaje que está incluso un punto por encima en la capital. Zamora es una de las provincias de España con mayor porcentaje de madres no casadas y de hecho sólo supera a Cádiz, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.

Y es que el matrimonio, la verdad, no se estila mucho por estos lares. De hecho Zamora es la provincia española donde menos se casa la gente, ya que solo se dan 2,25 matrimonios por cada mil habitantes, siempre según los datos que acaba de publicar el Instituto Nacional de Estadística en su estudio sobre Indicadores Demográficos Básicos.

Sin embargo, en este aspecto no nos desviamos mucho del resto de Castilla y León, ya que las seis provincias que encabezan, por la cola, el ránking de matrimonios son, de menos a más: Zamora, Salamanca, León, Palencia, Ávila y Burgos. Ninguna de ellas llega a los tres matrimonios anuales por mil habitantes, lo que indica que eso de pasar por la vicaría no es muy del gusto de las jóvenes generaciones.

De hecho los matrimonios en Zamora van claramente menguando: han sido 635 en 2024, la cifra más baja de los últimos años si se exceptúa el de la pandemia (2020 acabó con sólo 186 bodas). En 2108 Zamora bajó de los 400 matrimonios, en 2009 había bajado de los 500 y en 2005 abandonó la barrera de los 600.

Esperanza de vida

Los datos estadísticos muestran una esperanza de vida media en Zamora de 84,5 años, prácticamente la misma en la provincia que en la capital. Sin embargo, cuando se mira este dato por sexos las diferencias son notables: ser hombre supone un lustro menos de vida que ser mujer. Son medias, claro. Así la esperanza de vida entre los hombres en Zamora se queda ligeramente por debajo de los 82 años, en la capital unas décimas menos.

Sin embargo, entre las mujeres la esperanza media de vida supera los 87 años, también un poco más baja en la capital, pero siempre por encima de esa edad. La tasa bruta de mortalidad es en Zamora la segunda más alta de España, tras Orense, ya que está en 15,39 fallecimientos anuales por cada mil habitantes, según los datos del INE.

Las bodas entre personas del mismo sexo no despegan

Lo que no acaba de despegar es el matrimonio homosexual, en la tónica, quizá de lo que ocurre con las bodas entre personas de distinto sexo. Así, durante el último año solo hubo tres matrimonios entre dos hombres, que es, además una de las cifras más altas de todos los años. Y es que anualmente lo normal es que haya en Zamora una, dos o como mucho tres bodas entre varones.

Entre las mujeres, sin embargo, apenas había matrimonios pero la cosa parece que se está animando un poco más en los últimos años. De hecho, 2024 acabó con seis matrimonios entre mujeres, que es la cifra histórica más alta. Hubo tres en 2023 y otras cinco en 2022, mientras que los años anteriores era raro que hubiera alguna, al menos en la provincia de Zamora.